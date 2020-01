Juniores Provinciale, resoconto di giornata

Calcio Junior - Affollamento in vetta, la prima giornata del nuovo anno, dove si sono registrate quattro vittorie esterne su sette partite, ha visto l’aggancio in testa al girone dello Sporting Pietrasanta sui cugini del Camaiore, approfittando del pareggio a sorpresa del Camaiore in casa dello Sporting Massarosa. L’atteso derby in terra di Lunigiana tra Serricciolo e Pontremolese è andato agli azzurri di Capiferri, “colpaccio” del team con il classico risultato all’inglese, le reti firmate dopo pochi minuti da Micheli e nel finale da Buluggiu. Torna alla vittoria il Romagnano di mister Bertolini che supera i collinari del Corsanico, con lo stesso numero di gol però esce sconfitto l’Unione Montignoso contro i versiliesi del Lido di Camaiore, a segno per il team locale Aiza, Pedrinzani e Erik Marku. Muovono la parte bassa della classifica il Ponte a Moriano e la Croce verde che battono rispettivamente il fanalino Atletico Viareggio e Versilia calcio.



Cronaca Serricciolo-Pontremolese



Serricciolo: Vegnuti,Bertolini, Carnaccioli, Malatesta(45’ Pangi), Rossi,Calvo(29’ Cardellini), Cardillo, Giardina(74’ Ruffini), Petacchi, Mazzone, Ballerini (a disp. Gabrielli, Pierotti, Lombardi N., Canese, Lombardi L., Castagneto) All.Tedeschi

Pontremolese: Santini, Marianelli(65’Carare), Lecchini, Barontini, Rossi, Clemente, Pedroni, Buluiggiu, Micheli(54’ Prenci), Rosaia(76’ Maurelli), D’Angelo (83’ Ginesi) (a disp. Menchini, Giromini, Lombardi, Prenci, Trevisan,Tavolaccini) All. Capiferri

Arbitro: Cavallini di Carrara

Marcatori: 5’ Micheli, 73’ Buluggiu



Giornata che vedeva la presenza di un numeroso pubblico, le due formazioni sono state accolte da un folcloristico tifo locale con tanto di bandier , tamburi e fumogeni. La strapaesana si sblocca subito a favore degli ospiti di Mister Riccardo Capiferri, al primo affondo Micheli di testa sorprende Vegnuti su assist di Pedroni. La reazione dei gialloblu tarda a decollare, ne approfittano gli azzurri che sprecano alcune buone occasioni con Micheli e Rosaia. Dopo mezzora di gioco il difensore dei locali Calvo deve lasciare il campo per infortuni (probabile stiramento), imitato al tramonto del primo tempo dal compagno Malatesta (problema al ginocchio apparso più serio). Dopo i primi 45’’ di gioco gli azzurri avrebbero meritato il raddoppio in diverse occasioni, non concretizzate.



Il secondo tempo, con la nebbia in agguato, gli ospiti dopo pochi minuti si portano sul doppio vantaggio sugli sviluppi di un angolo di D’Angelo: dopo un’impennata di Rossi la palla arriva nella zona di Buluggiiu che salta più alto di tutti e di testa mette dentro. La reazione del team di mister Tedeschi sono due incursioni che creano scompiglio nell’area ospite ma Lecchini e Barontini sbrogliano i pericoli. Prima della mezzora i gialloblu collezionano un’ottima occasione sugli sviluppi di un corner sul successivo traversone sotto misura si avventa Bertolini che indirizza il tiro a fil di palo, l’estremo difensore ospite Santini in tuffo devia in angolo. La seconda parte della ripresa è ancora di marca azzurra, si annotano diverse occasioni per i subentrati Prenci (palo), Ginesi e Carare alla ricerca del terzo gol, i pontremolesi recriminano un penalty non assegnato su fallo a Ginesi ma chiudono la strapaesana con merito. Il successo del team di Pontremoili proietta gli azzurri ad una sola lunghezza dalla coppia di vertice tutta versiliese Camaiore-Pietrasanta, ora Micheli & soci avranno a disposizione il match interno di recupero contro i “cugini” del Romagnano, fissato per mercoledi 8 gennaio in prospettiva balzo in vetta al girone. Calciatori in evidenza, Pietro Vegnuti per il Serricciolo e Lanfranco Clemente per la Pontremolese.



Risultati 14° giornata



Ponte a Moriano-Atl.Viareggio 2-1

Romagnano-Corsanico 4-3

Serricciolo-Pontremolese 0-2

Sp.Massarosa-Camaiore 2-2

Un.Montignoso-Lido di Camaiore 3-4

Versilia-Croce Verde 1-2

Virtus Viareggio-Sp.Pietrasanta 2-3

Ha riposato : Ricortola



Classifica: Camaiore 30, Pietrasanta 30, Pontremolese 29, Serricciolo 28, Lido di Camaiore 25, Ricortola 22, Sporting Massarosa 18, Versilia 14, Croce Verde 13, Ponte a Moriano 12, Romagnano 12, Virtus Viareggio 11, Corsanico 10, Unione Montignoso 9, Atletico Viareggio 1.



Prossimo turno (11.1.2020): Atletico Viareggio-Unione Montignoso, Camaiore-Ponte a Moriano, Corsanico-Serricciolo, Croce Verde-Sp.Massarosa,Lido-Ricortola,Pontremolese-Versilia, Sp.Pietrasanta-Romagnano,Riposa : Virtus Viareggio