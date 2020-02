Juniores Provinciale, Pontremolese forza 10

Calcio Junior - Continua senza sosta il cammino della capolista Pontremolese, passa sul campo del fanalino del campionato Atletico Viareggio con quasi una dozzina di gol, conservando il primato del girone e mantenendo inalterato il vantaggio di +5 sulla inseguitrice Camaiore. Protagonista in assoluto il bomber degli azzurri e del campionato Luca Micheli arrivato a 39 sigilli. In virtù di alcuni risultati a sorpresa, come le sconfitte del Serricciolo in casa dello Sporting Massarosa e dello Sp.Pietrasanta a Ricortola. Gli azzurri aumentano il margine di vantaggio sulle inseguitrici, +13 e +8 entrambe quasi fuori dalla lotta per il titolo. Perde ulteriore terreno anche il Romagnano in casa del Ponte a Moriano, invece l’Unione Montignoso viene raggiunto nel finale dai Viareggini della Virtus per l’ennesimo pirotecnico pareggio con sei gol. Si sono conclusi con goleade a favore delle squadre di casa il derby versiliese tra il Lido e Corsanico e quello tra Polisportiva Camaiore, seconda forza del girone, e Croce Verde Viareggio.



Risultati 6° giornata:



Atl.Viareggio-Pontremolese 1-10



Camaiore-Croce Verde 4-1



Lido-Corsanico 6-0



Ponte a Moriano-Romagnano 4-1



Ricortola-Sp.Pietrasanta 4-1



Sp.Massarosa-Serricciolo 2-1



Un-.Montignoso-Virtus Viareggio 3-3



Ha riposato: Versilia



Classifica: Pontremolese 53, Camaiore 48, Sp.Pietrasanta 40, Serricciolo 40, Ricortola 34, Lido di Camaiore 32, Sp.Massarosa 31, Virtus Viareggio 23, Ponte a Moriano 21, Romagnano 19, Un.Montignoso 18, Corsanico 17, Versilia 17, Croce Verde Viareggio 16, Atletico Viareggio 2.



Prossimo turno (28.2.2020): Corsanico-Atl.Viareggio, Pontremolese-Camaiore, Romagnano-Unione Mointignoso, Serricciolo-Ponte a Moriano, Sp.Pietrasanta-Lido, Versilia-Sp.Massarosa, Virtus Viareggio-Ricortola. Riposa: Croce Verde Viareggio



Sp.Massarosa: Lunardini, Farnocchia, Rontani, Domenici,Del Dianda, Panconi, LariniD., Guccione, Larini C.,,Misuri, Giannetti (a disp. La Matina) All. Maffei



Serricciolo: Vegnuti, Bertolini(50’ Mazzone), Cardellini, Giardina(52’ Cardillo), Rossi, Calvo, Mazzone, Perini, Petacchi(70’ Ruffini), Pangi, Ballerini (a disp. Velazquez, Dallara, Lombardi L.) All. Tedeschi,



Arbitro : Marsili di Viareggio



Marcatori : 18’ Guccione, 28’ Misuri, 65’ Ballerini



Ricortola-Sp.Pietrasanta 4-1



Ricortola : Ambrosini Nobili, Bellini, Sparaciari, Mosti(39’st. Tosku), Dell’Amico, Dini, Berti(39’st. Maggiani),Bachar, Di Nubila,Giuntoli,Dahmani( a disp. Mosti Matteo, Ferrari)All. Vignali



Sp.Pietrasanta : Apolloni, La Piano, Tancredi(34’st. Intaschi), Costa, Torcigliani(16’st. D’angina), Sodini, Moschetti, Poli, Oprita,Cimardi(15’st. Tempesta), Comparini.(a disp. Musetti, Borbosa, Gragnani, Coman)All. Bigicchi



Arbitro : Vernazza di Carrara



Marcatori : 28’ Mosti, 37’ Bachar, 64’ Berti, 75’ Oprita, 79’ Dahmani





Cronaca Atl.Viareggio-Pontremolese





Atl.Viareggio: Pati, Maraccini, Segreto, Panconi,Oliveira, Faoil, Zghibri, Bongiorni, Ageeb, Formisamo, Russo (a disp. Intermite) All. Vita

Pontremolese: Santini (Menchini),Trevisan, Giromini, Carare, Rossi (Barontini), Clementi (Marianelli), Ginesi (Pedroni), Buluggiu, Micheli (D’Angelo), Rosaia, Prenci. All. Capiferri



Arbitro: Gonnella di Viareggio



Marcatori: 7’, 39’, 41’, 44’ Micheli, 11’, 83’ Carare, 43’ Rossi (rig.), 57’D’Angelo, 58’ Trevisan (aut.), 79’ Prenci, 89’ Giromini



Note (87’ espulso Egeeb (Atl.V.) per doppia ammonizione







Primi minuti di gioco ed è subito la Pontremolese a prendere in mano il gioco, mentre gli avversari faticano a ripartire e sembrano voler impostare di più la gara sul piano ‘fisico’. Dopo un paio di iniziative degli ospiti, al 7’ Prenci batte un angolo sul quale il portiere di casa cerca di deviare la palla, ma finisce per servire un assist a bomber Micheli che appoggia la palla in rete di testa: 0-1. Prova a reagire la squadra di casa, ma il portiere ospite arriva sempre prima degli avversari e la difesa fa buona guardia. All’11° Giromini recupera molto bene al limite della propria area e serve in modo preciso Ginesi che si accentra e lancia a Prenci che non aggancia bene, ma Carare è pronto ad intervenire e lascia partire un gran tiro dal lato destro che batte ancora una volta Pati: 0-2. Continua a giocare la squadra di mister Capiferri, ma non concretizza prima con Micheli e poi con Ginesi, mentre i ragazzi di mister Vita provano a farsi vedere dalle parti di Santini, ma la difesa respinge ogni tentativo. Al 25’ l’estremo difensore lunigianese lancia lungo, Buluggiu tocca di testa per Clementi che serve Micheli; pallonetto di quest’ultimo con palla che colpisce la traversa, rientra in campo e alla fine Pati riesce a bloccare con non poca difficoltà. Continuano gli interventi fallosi dei padroni di casa, prima su Ginesi e poi su Giromini, ma l’arbitro non estrae nessun cartellino. Al 34’ ancora Santini che rinvia lungo per Rosaia che si vede respingere per ben due volte la conclusione dal portiere viareggino. Al 39’ Ginesi cambia gioco dalla parte opposta dove trova pronto Carare che salta un avversario e mette al centro una palla su cui Micheli interviene di testa, un difensore avversario riesce a respingere la palla sulla riga di porta, ma è ancora Micheli pronto ad intervenire ed appoggiare in rete la palla dello 0-3. Passano solo due minuti e Ginesi impegna Pati che devia in angolo, dalla bandierina Ginesi appoggia corto a Rosaia che mette al centro dove è ancora Micheli a saltare più in alto di tutti e mettere la palla in rete per la quarta volta. Al 43’ ancora Micheli, servito da Carare, lotta contro due avversari, li supera e viene steso in piena area: rigore. Si incarica della battuta capitan Rossi che non sbaglia: 0-5. Il tempo di riprendere il gioco e ancora da una ripartenza dall’estremo difensore pontremolese, la palla arriva a Buluggiu che lancia in profondità per Micheli che resiste a due avversari, si gira e mette nel sacco per la quarta volta, chiudendo così la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-6.



Ripresa che vede subito la Pontremolese iniziare la girandola dei cambi: al 46’ esce Santini per Menchini ed al minuto 50’ Rossi, Clementi, Ginesi e Micheli, lasciano il campo per Barontini, D’Angelo, Marianelli e Pedroni. Al 54’ Giromini si invola ancora una volta sulla sua fascia e viene steso sulla trequarti, calcio di punizione affidato a D’Angelo che si inventa una parabola che termina a fil di traversa e batte Pati per la settima volta. Al 58’ scambio difensivo tra Menchini e Trevisan con quest’ultimo che nel tentativo di restituire ancora la palla al suo portiere, effettua un preciso pallonetto che si infila sotto la traversa della propria porta, realizzando così il gol della bandiera per i padroni di casa. La Pontremolese inizia ad inanellare una serie di pericolose ripartenze, ma Prenci viene quasi sempre fermato in posizione di fuorigioco. Finalmente al minuto 79, Prenci, ben servito da una palla lunga di Pedroni, si lancia in contropiede, supera il portiere e mette in rete: 1-8. All’83’ è Carare che servito bene sulla fascia destra, entra in area e tocca la palla in rete per la nona rete biancoazzurra. Ormai non c’è più tanto da dire, ma i padroni di casa continuano a commettere falli inutili e abbastanza cattivi e finalmente all’87’ il sig.Cinquini della sezione di Viareggio espelle il n.8 locale (che avrebbe già dovuto essere allontanato da diverso tempo) per l’ennesimo fallo da tergo. All’89 arriva la decima e ultima rete per la Pontremolese, un’azione che parte in piena area biancoazzurra con Buluggiu che serve Prenci che a sua volta apre dalla parte opposta per l’instancabile Giromini, oggi autore di ottima prestazione, che s'invola sulla sinistra, supera un diretto avversario e anche il portiere e prima che un paio di avversari possano recuperare mette in rete un gol davvero meritato, il decimo per la sua squadra.



Finisce così la gara, con l’Atletico Viareggio che nulla ha potuto contro una Pontremolese che palesa gioco e grinta in vista del big-match contro il Camaiore, unica vera rivale di questo campionato che sarà ospite al Lunezia sabato prossimo 29 febbraio. Calciatore in più il bomberissimo Luca Micheli (foto) e Diego Giromini per i lunigianesi.