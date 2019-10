Juniores Provinciale, Pontremolese conserva il primato

Calcio Junior - Tutto come prima nel campionato interprovinciale della juniores. La capolista Pontremolese si conferma squadra leader anche in casa del Lido di Camaiore. Sotto di due reti, gli azzurri con carattere ribaltano il risultato e consolidano la prima posizione. L’Altra capolista Sporting Pietrasanta (foto) passa sul campo dell’Unione Montignoso con una goleada, in evidenza la tripletta di Giuliano Oprina e la doppietta di Alessandro Comparini.



A ridosso delle due prime della classe avanza il Serricciolo che torna dalla “Pruniccia” con i tre punti in virtù del successo sul Versilia calcio, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato nella ripresa la doppietta di Micheli e il punto di Rossi spianano la vittoria dei lunigianesi. Nel tardo pomeriggio anche i neroverdi di mister Marco Vignali rispondo alle vittorie di Serricciolo e Virtus Viareggio, dopo un primo tempo senza reti, al vantaggio ospite del neo entrato Ricci, nell’ultimo quarto d’ora la doppietta e Giannetti e il sigillo di Berti regalano la vittoria al Ricortola che rimane a stretto contatto con le prime.



Infine ancora una sconfitta (la terza stagionale) del Romagnano in casa dello Sporting Massarosa, stop che relega il club di Bertolini all’ultimo posto in compagnia dell’Atletico Viareggio.



Lido-Pontremolese 2-4

Lido : Mei, Giganti, D’Ascoli, Bertolucci, Mazzonji, Lenzoni, Bezzini, Biagini, Meschi, Gandini, Picchi( Aquilante, Formisano, Maneschi, Saetta, Simonini, Velardi)All. Michetti

Pontremolese: Menchini,Trevisan, Giromini, Firmini, Rossi, Clementi, Pedroni, Buluiggiu, Micheli, Rosaia, D’Angelo(Pagani, Cabrelli, Carare, Farhate, Ginesi, Marchetti, Poli, Prenci, Tavolacini) All. Capiferri

Arbitro : Marsili di Viareggio

Marcatori : 6’ Gandini, 15’ Gandini, 43’ D’Angelo, 45’ Micheli, 75’ Micheli,81’ Rossi



Versilia-Serricciolo 1-4

Versilia : Rosi, Bologna, Salvini, Buonaguidi, Binelli, Novani, BenLaarabet, Beraglia, Dell’Amico, Guidotti, Marrai (Galleni, Celi, Messena, Ndoci, Carlucci)All. Marsili

Sericciolo : Vegnuti, Cardellini(78’Lombardi Luca), Venuti, Bertolini, Rossi Cristian, Calvo, Cardillo(81’ Ruffini), Giardina, Petacchi, Pangi, Carnaccioli(75’ Canese) ( Gabrielli, Lombardi Leonardo, Bertoni(46’ Ballerini), Castagneto, Rossi Mattia )All. Tedeschi

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 27’ Carnaccioli, 30’ Dell’Amico, 35’ Bertolini, 80’ Cardillo, 90’ Petacchi



Un. Montignoso-Sp.Pietrasanta 3-7

Un. Montignoso : Angelini, Galloni, Gentili, Tornabuoni, Marku E., Ceragioli, Aiza, Sesti, Pedrinzani, Davini, Sarra Lamine( Mosti, Borzoni, Cancogna, Andreazzoli)All. Cantoni

Sp. Pietrasanta : Polloni, Bazzichi, Benetti, Costa, Bacci, Sodini, Foli, Vannucci, Oprita, Comparini, Crovi(Musetti, Torcigliani, Tempesta, Intaschi, La piano, D’Angina, Lorenzoni, Rabassi Tancredi)All. Bigicchi

Arbitro : Pucci di Carrara

Marcatori : 10’ Oprita, 15’ Crovi, 26’ Davini, 46’ Pedrinzani, 50’ Comparini, 50’ Tornaboni , 53’ Comparini,73’ Oprita, 80’ Oprita, 85’ Tancredi .





Risultati 5° giornata :



Atletico Viareggio-Croce Verde 0-0

Lido-Pontremolese 2-4

Ponte a Moriano-V. Viareggio

Ricortola-Corsanico 3-1

Sp.Massaroa-Romagnano 4-2

Un.Montignoso-Sp.Pietrasanta 3-7

Versilia-Serricciolo 1-4

Ha riposato : Camaiore



Classifica: Pontremolese 13, Sp. Pietrasanta 13, Camaiore 10, Serricciolo 10, Virtus Viareggio 10, Ricortola 10, Lido 6, Corsanico 4,Versilia 4, Sp.Massarosa 4, Unione Montignoso 3,Croce Verde 3, Ponte a Moriano 2, Romagnano 1, Atl. Viareggio 1.



Prossimo turno (2/11/2019): Corsanico-Lido, Croce Verde-Camaiore, Ponhtremolese-Atl.Viareggio, Romagnano-Ponte a Moriano, Serricciolo-Sp.Massarosa, Sporting Pietrasanta-Ricortola, Virtus Viareggio-Un.Montignoso, Riposa : Versilia