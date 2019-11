Juniores provinciale, Pontremolese al comando solitaria

Calcio Junior - La Pontremolese tenta la fuga, batte nettamente il fanalino del campionato Atletico Viareggio e in virtù del pareggio dell’immediata inseguitrice Sporting Pietrasanta, fermata dal Ricortola, rimane sola in vetta del girone. Si avvicina la polisportiva Camaiore che fa suo il derby in casa della Croce Verde, mentre a Serricciolo salta la gara con lo Sporting Massarosa per l’ impraticabilità del campo. Assapora la prima vittoria l’Unione Montignoso di mister Cantoni con il classico risultato all’inglese in casa della Virtus Viareggio, doppietta di Predinzani. Da segnalare ancora una sconfitta, questa volta interna per il Romagnano che cede contro il Ponte a Moriano, e rimane ancorata al penultimo posto con un solo punto. Fatto increscioso a Bargecchia dove nella gara tra il Corsanico e Lido di Camaiore nel secondo tempo un giocatore locale colpisce l’arbitro con un calcio con successiva sospensione della partita.



Cronaca di Pontremolese-Atl.Viareggio 4-1



Su un campo al limite della praticabilità gli azzurri si aggiudicano il testa-coda con un pò di fatica contro i viareggini dell’Atletico, non riuscendo a chiudere l’incontro nei primi trenta minuti, quando le condizioni del terreno del Lunezia permettevano ancora qualche possibilità di gioco. Sblocca il match Micheli nei primi minuti, finalizzando di rapina una mischia in area avversaria, nel proseguo le diverse occasioni create non venivano concretizzate dal team di mister Capiferri.



Nella ripresa i lunigianesi imponevano il loro gioco con qualche difficoltà, visto il peggiorarsi le condizioni del terreno di gioco. Gli ospiti mettevano di fronte più fisicità, attaccando con lanci lunghi e saltando il centrocampo, mentre gli azzurri erano intenzionati a far girare la palla (cosa quasi impossibile), si arrivava al raddoppio con un’azione personale di Ginesi che saltava due uomini e insaccava. Dopo poco gli ospiti accorciavano le distanze concretizzando una mischia con l’esterno Zghibri. Gli ospiti si buttavano alla ricerca del pareggio lasciando ampi spazi per le ripartenze di Buluggiu & soci. Nel finale Micheli portava a tre le reti firmando una preziosa doppietta personale, e allo scadere Rosaia trovava la gioia del gol su azione personale portando il bottino a quattro gol. Vittoria mai in discussione, nel finale veniva espulso Clementi oggetto di particolari attenzioni da parte degli avversari.



Pontremolese: Santini, Carare(60’ Pedroni), Marchetti, Barontini, Rossi(87’ Trevisan), Clementi,Tavolaccini, Buluggiu, Micheli(85’ Cabrelli), Rosaia, Prenci, 53’ Ginesi (a disp. D’Angelo, Firmini, Giromini) All. Capiferri

Atl.Viareggio: Paiti, Malfatti, Del Carlo, Aspi, Laaribi, Falconi, Iodice, Bongiorni (75’ Ageb), Prendi, Ceragioli (52’ Intermite), Zghibri (a dsip. Maraccini) All. Guidi

Arbitro : Fortunato di Carrara

Marcatori : 3’ Micheli, 61’ Ginesi, 71’ Zghibri(AV) , 85’ Micheli, 88’ Rosaia

Note : al 90’ espulso Clementi(P)



Risultati



Corsanico-Lido sospesa

Croce Verde-Camaiore 2-4

Pontremolese-Atl.Viareggio 4-1

Romagnano-Ponte a Moriano 1-3

Serricciolo-Sp.Massarosa r.i.c.

Sp.Pietrasanta-Rocortola 0-0

V.Viareggio-Un.Montignoso 0-2

Ha riposato : Versilia calcio



Classifica: Pontremolese 16, Sp.Pietrasanta 14, Camaiore 13, Ricortola 11, Serricciolo * 10, Virtus Viareggio 10, Lido di Camaiore 9, Unione Montignoso 6, Ponte a Moriano 5, Corsanico 4,Versilia 4, Sp. Massarosa * 4, Croce Verde 3, Romagnano 1, Atletico Viareggio 0. (*) una gara in meno



Prossimo Turno (9.11.2019):

Atletico Viareggio-Corsanico, Camaiore-Pontremolese, Lido-Sp.Pietrasanta, Ponte a Moriano-Serricciolo, Ricortola-Virtus Viareggio, Sp.Massarosa-Versilia,Unione Montignoso-Romagnano, riposa : Croce Verde Viareggio