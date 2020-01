Juniores Provinciale, la capolista Pontremolese a Ponte a Moriano

Calcio Junior - Dopo il vittorioso recupero della Pontremolese, nuova leader del girone, il secondo turno dell’interessante campionato presenta la delicata trasferta degli azzurri sull’ostico campo dei lucchesi del Ponte a Moriano. L’intento dei lunigianesi è quello di conservare la preziosa posizione appena guadagnata, di certo il tecnico pontremolese Riccardo Capiferri manderà in campo la collaudata formazione di questa prima parte dei campionato, per i bianconeri il compito sarà quello di mettere il più possibile in difficoltà gli ospiti.



La prima inseguitrice Camaiore andrà a far visita ai neroverdi del Ricortola per continuare la corsa alla vetta, mentre il Serricciolo di mister Matteo Tedeschi ospiteranno i viareggini della Virtus,test che sulla carta appare abbordabile ma sul campo può riservare qualche insidia.

L’altra inseguitrice Pietrasanta,p tonificata dal successo sul Serricciolo, sarà impegnata nel derby in casa dei cugini del Versilia con l’intenzione di incamerare i tre punti per proseguire la caccia alla vetta. Il Romagnano, dopo il pesante punteggio rimediato a Pontremoli nel recupero, osserverà il turno di riposo. Infine l’Unione Montignoso ospiterà sul sintetico della Renella i viareggini della Croce Verde, oltre a riscattare lo stop interno con il Ponte a Moriano la formazione di mister Cantoni ha come obiettivo il sorpasso agli avversari in classifica.



Programma gare di sabato 25/1/2020:

Lido-Atletico

Viareggio (“Benelli”,15,30, Joe Dalessandro di Viareggio)

Ponte a Moriano-Pontremolese (“S.Alessio Carignano,15,15, Marco Picchi di Lucca)

Ricortola-Camaiore (“Comunale, 18,00,Matteo Puvias di Carrara)

Serricciolo-Virtus Viareggio(“Arcinaso”,15,00, Razvan T. Baranga di Carrara)

Sp. Massarosa-Corsanico (“Vignali ”, 15,00, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Un.Montignoso-Croce Verde (“Renella”,19,30, Cristian Vernazza di Carrara)

Versilia-Sp.Pietrasanta (“Pruniccia”,15,00, Silvio Emmolo di Viareggio)

Riposa: Romagnano