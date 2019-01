Juniores Provinciale, inizia il girone di ritorno

Il girone a rischio per la rinuncia alle gare del Montignoso Fbc

Calcio Junior - Terminata l’andata con i lucchesi sempre al comando (tre punti di vantaggio sul Serricciolo), il primo turno del girone presenta l’insidiosa trasferta della capolista Stiava in alta lunigiana ospiti della Pontremolese, gli azzurri di mister Roberto Neri sono in netta ripresa dopo le recenti prove ma ancora distanti dalle posizioni che contano. In caso di vittoria degli azzurri ne usufruirebbero i cugini del Serricciolo che nella giornata osserveranno il turno di riposo.



Il calendario della prima giornata propone diverse interessanti sfide come quella del ritrovato Romagnano, in netta ripresa, che ospita il Versilia, compagine posizionata nella media-bassa classifica, e quella delicata del Ricortola in casa del temibile Sporting Bozzano, terza forza del campionato. Infine secondo test interno consecutivo dei dragoni del Monti, la formazione “veneliese”, tonificata dal successo in rimonta contro i viareggini della Croce Verde, vuole il bis contro il Pietrasanta 1911.



Il girone potrebbe rischiare di perdere una squadra quale il Montignoso Fbc, alla luce della rinuncia avvenuta nell’ultima giornata del girone (la gara interna contro il Ricortola non è stata disputata). Si presume una soffertissima decisione dal parte del club di rinunciare addirittura al campionato, sabato pomeriggio in vista della gara contro l’Atletico Viareggio si conoscerà l’intento del sodalizio.



Programma gare, arbitro di sabato 19/1/2019



Monti-Pietrasanta 1911 (“Don Bosco”, 15,°°, Umberto Benedetti di Carrara)

Montignoso Fbc-Atl. Viareggio (Via Casola,17,°°, Fabio Marchi di Carrara)

Oltreserchio-Sp. Pietrasanta (Minciotti,15.°°, Davide Martinelli di Lucca)

Pontremolese-Stiava (Suss.lunezia,17,30, Vincenzo Smecca di Carrara)

Romagnano-Versilia (“Raffi”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Sp. Bozzano-Ricortola (“Rontani”,15,°°, Daniele Verona di Viareggio)

Sp. Viareggio-Croce Verde (“Basalari”, 18,°°, Edoardo Murazzi di Viareggio)

Riposa il Serricciolo