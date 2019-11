Juniores Provinciale, il Serricciolo vince il recupero

Calcio Junior - Entra nel vivo il campionato provinciale della Juniores. Per quanto riguarda le posizioni di vertice il turno odierno vede osservare il turno di riposo della capolista Pontremolese di mister Riccardo Capiferri. Il calendario vede le immediate quattro inseguitrici affrontarsi tra di loro in ottica primo posto.



In settimana si è disputato il recupero della sesta giornata tra il Serricciolo e lo Sporting Massarosa, l’hanno spuntata con il minimo scarto i “galletti” di mister Matteo Tedeschi con una conclusione di Petacchi deviata in porta da un difensore ospite. Da segnalare ad inizio ripresa la prodezza del portiere Vegnuti che ribatte il tiro dagli undici metri di Agostini. I tre punti hanno proiettato i gialloblu ad una sola lunghezza dai “cugini” della Pontremolese, il club dei “Galletti” ha a calendario la delicata trasferta di Ricortola, i neroverdi di mister Vignali sono reduci dal pareggio in casa del Romagnano. I lunigianesi sognano il sorpasso, visto che a Camaiore c’è l’altro scontro diretto della giornata tra i locali della Polisportiva e i versiliesi dello Sporting Pietrasanta, entrambe a caccia della vetta. Completano il programma della giornata l’esterna insidiosa del Romagnano a Lido e il turno casalingo dell’Unione Montignoso di mister Cantoni contro il Versilia calcio.



Tabellino recupero:



Serricciolo-Sp.Massarosa 1-0

Serricciolo: Vegnuti, Bertolini, Venuti, Malatesta (89’ Canese), Rossi (81’ Pieroni), Calvo, Ruffini (60’ Cardillo), Giardina, Petracchi, Pangi (Lombardi Leonardo), Ballerini (68’ Lombardi Luca) ( disp. Mazzone, Dallara) All. Tedeschi

Sp.Massarosa: Lunardina, Domenici, Franocchia (59’ Ruberti), Rosellini (72’ Larini), Del Dianda, Panconi, Agostini, Guccione, De Pietro, Misuri, Moriconi. All. Maffei

Arbitro: Baranga di Carrara

Marcatore: 61’ Petacchi

Note al 3’ st. Vegnuti para calcio di rigore a Agostini (Sp.M)



Nuova classifica: Pontremolese 20, Serricciolo 19, Sp.Pietrasanta 18, Camaiore 17, Ricortola 15, Lido di Camaiore 11, Virtus Viareggio 11,Ponte a Moriano 8, Corsanico 7, Sporting Massarosa 7, Unione Montignoso 6, Romagnano 5,Versilia 4, Croce Verde 3, Atletico Viareggio 0.



Programma gare, arbitri di sabato 23/11/2019



Atletico Viareggio.Virtus Viareggio (“Martini, 17,30, Gabriele Checchi di Viareggio)

Camaiore-Sp.Pietrasanta (Via Fonda,15,00, Michele Marsili di Viareggio)

Croce Verde-Corsanivo (Basalari, 16,30, Dario Cinquini di Viareggio)

Lido-Romagnano (“Bemnelli”, Iacopo Menchini di Viareggio)

Ponte a Moriano-Sp.Massarosa (Carignano, 15,00, Federico Giudotti di Lucca)

Ricortoila-Sewrricciolo (Comunale, 17,30,Federico Bombarda di Carrara)

Un. Montignoso-Versilia (Via Casola, 18,30 designazione non pervenuta)

Riposa: Pontremolese