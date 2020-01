Juniores provinciale: il Serricciolo torna in testa al girone

Calcio Junior - I giovani “galletti” di Serricciolo si aggiudicano la gara di recupero della tredicesima giornata in casa della Croce Verde, con un netto tre a uno cavalcano la Polisportiva Camaiore e ora guidano il girone con una lunghezza sui lucchesi. Il team di Tedeschi riscatta al meglio lo scivolone nel derby di sabato scorso contro la Pontremolese. I lunigianesi chiudono la prima frazione in vantaggio con il gol di Petacchi. Nella ripresa il match si accende con il pareggio dei biancoverdi di mister Della Latta, dagli undici metri Frisoli rimetteva in equilibrio la sfida. Subito dopo sempre dal dischetto Petacchi siglava la personale doppietta, imitato poi dopo dal punto della sicurezza dal compagno Pangi.



Croce Verde-Serricciolo 1-3



Croce Verde : Talorni, Ali Alb, Ali Fed, Fiale, Frisoli, Lanzone, Klucchesi, Gasperoni, Maffei, Martinelli, Pieraccini (Cerri,Conta, Moreni, Del Carlo, Turini, Vople) All. Della Latta



Serricciolo: Gabrielli, Lisi, Iovanovitch, Giardina, Rossi (57’ Lombardi Luca), Bertolini, Carnaccioli (80’ Canese), Pangi (83’ Pierotti), Petacchi (87’ Lombardi Leonardo), Mazzone(43’ Cardillo), Ballerini,(a disp. Vegnuti, Riffini) All. Tedeschi



Arbitro : Cagnoli di Viareggio



Marcatori : 35’ Petacchi, 73’ Frisoli(rig.) 75’ Petacchi(rig.), 77’ Pangi,



Nuova Classifica: Serricciolo 31, Camaiore 30, Sporting Pietrasanta 30, Pontremolese 29, Lido di Camaiore 25,Ricortola 22, Sp.Massarosa 18,Versilai 14, Croce Verde 13, Ponte a Moriano 12, Romagnano 12, Virtus Viareggio 11, Corsanico 10. Unione Montignoso 9, Atletico Viareggio 1.