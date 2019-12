Juniores Provinciale, il maltempo ferma Pontremolese e Serricciolo

Calcio Junior - Il bizzarro meteo è stato protagonista anche nella tredicesima giornata di andata del campionato juniores provinciale, giocata lo scontro week. La capolista Serricciolo è ritornata in Lunigiana senza giocare la gara contro i viareggini della Croce Verde, identico epilogo per gli azzurri di Pontremoli a Romagnano. Ora al vertice della classifica ci sono i lucchesi della Polisportiva Camaiore che hanno sepolto di reti i cugini del Versilia Calcio. Nella giornata si registrano le vittorie del Corsanico sulla Virtus Viareggio e quella esterna dello Sporting Massarosa in casa del fanalino di coda del girone Atletico Viareggio. Sono terminati in parità i due confronti tra i versiliesi del Lido opposto, ai lucchesi del Ponte a Moriano, e del Ricortola contro l’Unione Montignoso di mister Cantoni.



I neroverdi di mister Vignali avevano chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-1: al vantaggio di Giuntoli rispondeva Pedrinzani, prima dell’intervallo Marchetti riportava avanti i neroverdi che colpivano un palo con Berti. Nel secondo tempo Panaino per gli ospiti siglava la rete del definitivo pareggio. Risultato che allo scadere poteva cambiare nuovamente con l’incredibile ma sfortunato guizzo di Giuntoli che, dopo aver scartato tutti portiere compreso, non centrava la porta completamente vuota.



Tabellino di Ricortola-Un.Montignoso 2-2

Ricortola : Ambrosini, Sparaciari,Tesconi(Ferrari), Mosti, Bellini, Dini(Coturi), Berti, Bachar, Mannucci(Dinubilia),Giuntoli,Marchetti(Maggiani) (a disp. Fedi,Strenta,Vannozzi) All. Vignali

Un.Montignoso : Sparavelli, Giusti,Gentili, Tornabuoni, Sesti, Marku, Galloni, Aiza,Pedrinzani Jonni, Panaino, Del Vecchio (Concogna, Ramagnini, Borzoni, Ravenna, Bertucelli, Groppi, Sarr Muhammed) All. Cantoni

Arbitro : Giampietri di Carrara

Marcatori : Giuntoli (R ), Pedrinzani(Um.),Marchetti(R ),Panaiono(Um.)



Risultati:



Atl.Viareggio-Sp.Massarosa 1-3



Camaiore-Versilia 7-0



Corsanico-Virtus Viareggio 2-1



Croce Verde-Serricciolo rinviata p.i.c.



Lido-Ponte a Moriano 0-0



Pontremolese-Romagnano rinviata p.i.c.



Ricortola-Un.Montignoso 2-2



Ha riposato : Sp.Pietrasanta





Classifica: Camaiore 29, Serricciolo 28*, Sp.Pietrasanta 27, Pontremolese 26*, Lido di Camaiore 22, Ricortola 22, Sp.Massarosa 17, Versilia 14, Virtus Viareggio 11,Croce Verde Viareggio 10*, Corsanico 10, Unione Montignoso 9, Ponte a Moriano 9, Romagnano 9*, Atletico Viareggio 1.



Note = * Pontremolese, Serricciolo, Croce Verde e Romagnano una gara da recuperare



Prossimo turno (4/1/2020): Ponte a Moriano-Atletico Viareggio, Romagnano-Corsanico,Serricciolo-Pontremolese, Sp.Massarosa-Camaiore, Un.Montignoso-Lido, Versilia-Croce Verde,Virtus Viareggio-Sp.Pietrasanta. Riposa: Ricortola