Juniores Provinciale, goleada Pontremolese,

Calcio Junior - Il secondo turno del girone di ritorno vede la capolista Pontremolese tornare da Carignano con i tre punti e consolidare il primato in classifica. Gli azzurri di mister Riccardo Capiferri macinano gran gioco e puntualmente come un orologio svizzero pungono con il forte reparto offensivo da 70 reti delle quali 29 sono di bomber Luca Micheli (foto). A ridosso della capo classifica non mollano le rispettive inseguitrici: a due lunghezze roimangono i lucchesi della Polisportiva Camaiore che passano a Ricortola con un poker di reti, mentre i cugini del Serricciolo di mister Matteo Tedeschi liquidano la pratica interna contro i viareggini della Virtus, con un netto tre a zero, successo che porta la firma di Petacchi, Mazzone e un’autorete degli ospiti su tiro del neo entrato Pangi. Rimane in scia delle carro delle prime lo Sporting Pietrasanta di Lorenzo Bigicchi che si aggiudica di misura il derby in casa dei cugini del Versilia calcio. Infine preziosa vittoria dell’Unione Montignoso di mister Cantoni tra le mura amiche contro la Croce Verde, il pirotecnico successo sui viareggini dopo l’iniziale svantaggio ospite porta la firma di Panaino (doppietta), Marku Erik e Pedrinzani per il gol finale da tre punti. Ha osservato il turno di riposo il Romagnano.



Serricciolo-Virtus Viareggio 3-0

Serricciolo: Vegnuti, Cardellini, Ruffini, Canese, Rossi C.(65’ Mazzone G.), Bertolini(73’ Velazquez), Rossi M.(73’ Pangi), Mazzone, Petacchi, Cardillo(83’ Lombardi), Ballerini (a disp. Gabrielli, Dallara) All. Tedeschi

V.Viareggio: Pirola, Masotti, Proda, Ndiaye, Belatti, Bonini(53’ Cateni), Masina, Evani, Mboa, Tonarelli, Vicentini (62’ Sermattei).

Arbitro: Baranga di Carrara

Marcatori: 28’ Petacchi, 39’ Mazzone, 90’ aut.Proda



Ponte a Moriano: Dianda, Hdiaye(46’ Farnesi), Gianneschi, Giamattei, Scaltizzi, Massigli, Spagnesi(46’Taddei), Bandoni, Gabriele(83’ Tomei), Lencioni(68’ Gambogi), Baraglia(46’Tadri)(a disp. Silvioni,Severi) All. Guerra

Pontremolese : Santini, Marianelli(64’ Erta), Pedroni(56’ Giromini), Barontini, Rossi, Clementi(68’ Tavolaccini, Diouf, Buluggiu, Micheli(23’ Maurelli), Rosaia, D’Angelo (70’ Ginesi) (a disp. Menchini, Carare)All. Capiferri

Arbitro : Picchi di Lucca

Marcatori : 11’ Micheli, 27’ Diouf, 35’ Rosaia, 68’ Rossi(rig.), 71’ Rossi, 74’ Gianneschi, 87’ Ginesi.



Risultati:



Lido-Atletico Viareggio 8-1

Ricortola-Camaiore 1-4

Sp.Massarosa-Corsanico 2-0

Un.Montignoso-Croce Verde Vg.4-3

Versilia-Sp.Pietrasanta 0-1

Ha riposato : Romagnano



Classifica: Pontremolese 41, Camaiore 39, Serricciolo 37, Sp.Pietrasanta 36, Lido 29, Ricortola 25, Sp.Massarosa 24, Romagnano 16, Unione Montignoso 16, Ponte a Moriano 15, Versilia, 14, Croce Verde 13, Virtus Viareggio 13, Corsanico 13, Atletico Viareggio 2.



Prossimo turno (1/2/2020): Camaiore-Lido , Corsanico-Ponte a Moriano,Croce Verde-Ricortola,Ponremolese-Unione Montignoso,Romagnano-Serricciolo,Sporting Pietrasanta-Sp.Massarosa, Virtus Viareggio-Versilia, riposa : Atletico Viareggio



Cronaca Pontremolese



Carignano(Lu.)-Dopo la gara infrasettimanale contro la formazione del Romagnano che ha visto la Pontremolese aggiudicarsi il girone di andata del campionato provinciale juniores, la squadra del duo Capiferri–Cocchi era chiamata a proseguire la marcia positiva in quel di Lucca. Su un terreno molto pesante ed a tratti veramente impossibile, le due formazioni si affrontano fin da subito a viso aperto. Nella formazione lunigianese fa il suo debutto Diouf che gioca i suoi primi 90’ della stagione in corso e non tarderà a farsi notare. Prima occasione capita sui piedi di capitan Rossi che calcia a lato di poco; poi è la volta di Micheli che, servito da Rosaia, impatta sull’incrocio dei pali e sulla ribattuta calcia D’Angelo che viene respinto sulla linea di porta da un difensore locale. Scambio Diouf, Rosaia, Micheli che si inginocchia per colpire di tesa, ma Dianda blocca. Pochi minuti dopo la palla giunge ancora a bomber Micheli che entra in area, scarta un paio di avversari e mette in rete la palla dello 0-1. Prova a reagire la formazione di casa, ma sarà ancora la Pontremolese a rendersi pericolosa con Barontini e Rosaia; nel frattempo da segnalare l’uscita al minuto 23 di Micheli per un problema muscolare: al suo posto il giovanissimo Maurelli (classe 2003) che disputerà un’ottima gara. Al 27’, D’Angelo dalla bandierina mette la palla al centro su cui svetta Buluggiu; nella mischia il più veloce è Diouf che mette in rete: 0-2. Prova a farsi vedere il Ponte a Moriano con lanci lunghi per le sue punte, ma il portiere ospite arriva sempre per primo rilanciando le azioni dei suoi compagni di squadra. Verso la mezz’ora di gioco, Rossi lancia per Pedroni che metta palla a terra e calcia colpendo in pieno la traversa. Al 35’, dopo una bella ripartenza, Diouf scodella al centro dove Rosaia è veloce a toccare la palla e siglare la rete dello 0-3. Cinque minuti dopo ci prova Maurelli che scatta bene sulla destra, entra in area e batte seppur contrastato da un difensore, ma la palla finisce sull’esterno della rete.



Nella ripresa la musica non cambia e sarà ancora Maurelli a far lavorare l’estremo difensore lucchese; poi Barontini, in una mischia in area, andrà in rete, ma l’arbitro annulla giustamente per un tocco con il braccio dello stesso giocatore. Qualche azione dei locali nell’area bianco azzurra, ma la difesa tutta farà sempre buona guardia. Iniziano intanto i cambi e sia mr. Guerra che mister Capiferri gli utilizzeranno tutti e cinque. La Pontremolese continua però creare azioni sulle fasce e ad impensierire la difesa del Ponte a Moriano, andando più volte vicina alla quarta marcatura. Al 68’, il neo entrato Erta dopo uno scambio ravvicinato con Diouf, viene messo a terra in piena area: rigore che capitan Rossi non sbaglia: 0-5. Due minuti più tardi, corner corto di D’Angelo che scambia con Rosaia e mette in area una palla su cui si avventa Rossi che segna la quinta rete. Piccolo rilassamento della difesa lunigianese, ed al minuto 74 Gianneschi fa partire un tiro da fuori area che impatta sul terreno fangoso: la palla schizza via prendendo velocità ed inganna la difesa ospite compreso Santini che non puo' che osservare la palla entrare in porta: 1-5. Continua il bel lavoro sulle fasce della Pontremolese che continua ad inanellare occasioni da rete e all’87’ Ginesi si invola perfettamente sulla fascia sinistra, entra in area e batte sul palo opposto Dianda per la rete del definito 1-6.

Ancora una buona prestazione per i ragazzi di mister Capiferri, nonostante si sia giocato su un terreno assai pesante e reso ancor più brutto da una partita di amatori finita pochi minuti prima, che proseguono nella loro marcia, passo dopo passo, noncuranti dei risultati provenienti dagli altri campi.

Molto buona la prova di Diouf che finalmente ha potuto far vedere di che ‘pasta è fatto’.