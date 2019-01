Juniores Provinciale, continua la caccia alla “lepre” Stiava

Questo pomeriggio tutti in campo

Calcio Junior - Ad un turno dal giro di boa, il calendario dell’avvincente campionato Juniores provinciale presenta l’insidiosa trasferta della capolista Stiava a Viareggio contro lo Sporting per l’atteso derby che potrebbe segnare una svolta al torneo. Chi non molla la presa sono i "galletti" del Serricciolo che, tonificati dal successo esterno con l’Atletico Viareggio, ospitano all’Arcinaso il Pietrasanta 1911. Test senza dubbio di vitale importanza che i lunigianesi devono portare a casa, considerando che alla prossima partita (prima di ritorno) il Serricciolo osserverà il turno di riposo. La Pontremolese, rinfrancata dal poker rifilato in casa dell’Atletico Viareggio, riceve la visita del Versilia in programma allo stadio “Lunezia”, gli azzurri di mister Roberto Neri sono decisi a risalire quanto prima la classifica. Stesse finalità per i "dragoni" del Monti che, dopo la sconfitta in casa della capolista, sono intenzionati a muovere la precaria classifica e scavalcare i prossimi avversari della Croce Verde per proiettarsi in zone più consone al blasone della società Monti. Infine turno abbordabile interno per il Romagnano contro l’Atletico Viareggio, mentre la tra il Montignoso Fbc e il fanalino Ricortola c’è per il momento in palio solo il prestigio.



Programma gare, arbitro di sabato 12/01/2019



Monti-Croce Verde (“Don Bosco”,15,°°, Badr Serrar di Carrara)

Montignoso-Ricortola (“Via casola”,15,°°, Diletta Pisi di Carrara)

Pontremolese-Versilia (“Lunezia”,15,°°, Francesco Bianco di Carrara)

Romagnano-Atl.Viareggio (“Raffi”,15,°°, Umberto Benedeti di Carrara)

Serricciolo-Pietrasanta (“Arcinaso”,15,°°, Matteo Puvia di Carrara)

Sp.Bozzano-Sp.Pietrasanta (“Rontani”,15,°°, Joe Dalessandro di Viareggio)

Sp.Viareggio-Stiava (G.Del Chiaro, 17,°°, Marco Cagnoli di Viareggio)