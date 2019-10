Juniores provinciale, commento del 4° turno

Calcio Junior - Il match-clou della quarta giornata si è disputato in Lunigiana, allo stadio “Lunezia” la Pontremolese di mister Riccardo Capiferri non riesce a portare a casa la vittoria che gli permetteva di consolidare il primato. Il match con i massesi del Ricortola si è rivelato più difficile del previsto. Partenza a razzo dei locali con D’Angelo che faceva presagire una gara in discesa, nel giro di quindici minuti arrivava il blackout generale del club di Pontremoli, prima Mannucci, poi Giuntoli e Berti ribaltavano il risultato per i nero verdi di mister Vignali. Solo a pochi minuti dall’intervallo Rosaia accorciava il pesante risultato, dando battaglia nella ripresa. Il costante forcing della formazione locale che spreca diverse occasioni per pareggiare, a metà del secondo tempo Micheli ristabilisce la parità, risultato che non cambierà fino al corposo recupero. Gara che ha messo in mostre due buone squadre decise ad essere vere protagoniste del girone.



Pareggio esterno dell’Unione Montignoso nelle colline lucchesi, il team di mister Cantoni, come era accaduto nella gara di sette giorni fa, si porta in vantaggio con Pedrinzani alla prima azione del match. Non riescono a raddoppiare ma tengono viva la gara e resistono alle offensive degli “orange” di mister Riccardo Giuli soprattutto nella ripresa dove i lucchesi non concretizzano le numerose occasioni create, solo al lo scadere riescono a pareggiare con il subentrato Checchi su assist di Offretti.



L’altra nostra rappresentante del girone, il Romgnano, rimedia una brutta sconfitta interna dal Versilia calcio, caduta che certifica il penultimo posto della graduatoria per il club di mister Luigi Bertolini.



Pontremolse-Ricortola 3-3

Pontremolese : Menchini, Carare (54’ Firmini), Giromini(75’ Prenci), Barontini834’ Pedroni), Rossi, Clementi, Ginesi(54’ Tavolaccini), Buluggiu, Micheli, Rosaia, D’angelo(73’ Trevisan) (a disp. Liccia, Marchetti,Poli) All. Capiferri

Ricortola : Ambrosini, Sparaciarri, Tesconi, Vannozzi, Antonioli, Dini, Marchetti, Mannucci(Cima), Giannetti (Fedi, Giuntoli(Di Nubilia) ( a disp. Ciardi,Orrico, Strenta, Vita)All. Vignali

Arbitro : Foci di Carrara

Marcatori : 1’ D’Angelo, 5’ Mannucci, 14’ Giuntoli, 20’ Berti,41’ Rosaia, 69’ Micheli



Corsanico-Un.Montignoso 1-1

Corsanico: Raffaelli, Morotti, Cagnoni, Lenzoni, Becagli, Carmassi, Offretti, Orlando, Luporini, Grieco, La Piana( Lubrano, Dal Pino, Rosi, Paganelli, Panichi, Ricci, Checchi, Evangelisti, Bartelloni) All. Giuli

Un.Montignoso : Angelini,Gentili, Sesti, Torabuoni, Marku Eric, Aiza, Galloni, Sarr Lamine, Pedrinzani, Davini, Del Vecchio(Cancogna, Ceragioli, Groppi, Borzoni, Marku Emiliano, Ramagna) All. Cantoni

Arbitro : Cinquini di Viareggio

Marcatori : 1’ Pedrinzani, 90’ Checchi.



Risultati:



Corsanico-Un.Montignoso 1-1

Croce Verde -Lido di Camaiore 1-3

Camaiore-Atl. Viareggio 9-0

Pontremolse-Ricortola 3-3

Romagnano-Versilia 1-3

Sp.Pietrasanta-Ponte a Moriano 1-0

Virtus Viareggio-Sp,Massarosa 1-0

Ha riposato : Serricciolo



Classifica: Pontremolese 10, Sp.Pietrasanta 10, Camaiore 10, Ricortola 7, Serriccio 7, Virtus Viareggio 7, Lido di Camaiore 6, Versilia 4, Corsanico 4, Croce Verde 2, Un.Montignoso 3, Ponte a Moriano 2, Romagnano 1, Sp.Massarosa 1, Atletico Viareggio 0.



Prossimo turno (26/10/2019): Atletico Viareggio-Croce Verde, Lido-Pontremolese, Ponte a Moriano-Virtus Viareggio, Riscortola-Corsanico, Sp.Massarosa-Romagnano, Un.Montignoso-Sp.Pietrasanta,Versilia-Serricciolo. Riposa : Camaiore