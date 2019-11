Juniores Provinciale, al via la settima giornata

Calcio Junior - Il campionato provinciale della juniores di Massa Carrara si prepara per la settima giornata. Il calendario presenta le delicate trasferte delle due squadre di vertice. Gl azzurri di Pontremoli sono ospiti della Polisportiva Camaiore, il club lucchese ha osservato il turno di riposo e si trova a sole tre lunghezze dalla vetta. Per i lunigianesi di mister Riccardo Capiferri (foto) si prospetta una tappa determinante con la prospettiva di almeno due obiettivi, conservare l’imbattibilità e mantenere la vetta.



La compagine che può preoccupare la capo classifica è quella dei versiliesi dello Sporting Pietrasanta di Lorenzo Bigicchi, staccati di due punti. Saranno impegnati nel derby tutto versiliese in casa del Lido di Camaiore, test per i bianco celesti non impossibile.



Seguendo l’ordine della classifica, troviamo i gialloblu del Serricciolo, dopo la recente sosta forzata per il maltempo la formazione di Matteo Tedeschi sale a Carignano ospite del Ponte a Moriano, i bianconeri lucchesi sono reduci dal successo e bella prestazione in casa del Romagnano e saranno decisi a dare continuità al buon stato di forma.



Infine derby per le due “cugine” Unione Montignoso-Romagnano: i locali di mister Cantoni hanno bagnato la stagione con il primo acuto in casa della Virtus Viareggio, mentre il Romagnano non riesce a fare punti e prender confidenza con il campionato.



Completa il quadro della settima giornata l’atletico Viareggio (fanalino di coda con zero punti) opposto al Corsanico. Infine la sfida tra i neroverdi del Ricortola e i viareggini dello Sporting e il derby Del “Rontani” tra lo Sporting Bozzano e Versilia.



Programma gare, arbitro di sabato 9/11/2019



Atl.Viareggio-Corsanico (“Martini” 17,30, Alessio Agostoni di Viareggio)

Camaiore-Pontremolese (“Via Fonda”, 18,°°, Michele Marsili di Viareggio)

Lido-Sp. Pietrasanta (“Benelli”,15,°°, Silvio Emmolo di Viareggio)

Ponte a Moriano-Serricciolo (Carignano, 15,°°, Matteo Antonetti di Lucca)

Ricortola-Virtus Viareggio (Comunale,15,°°, Matteo Particelli di Carrara)

Sp. Massarosa-Versilia (“Rontani”, Alfiro Angelo Giacometti di Viareggio)

Un.Montignoso-Romagnano (Ricortola, 18,15,Matteo Puvia di Carrara)

Riposa: Croce verde Viareggio