Juniores, Pontremolese promossa ai Regionali

Calcio Junior - Finalmente è arrivata la sperata grande notizia dalla Lega: la Pontremolese è stata promossa al campionato Juniores Regionale. La notizia ha fatto felice un’intera città, i ragazzi, i mister, i dirigenti, i genitori e tutti i supporters che hanno seguito dell’ottimo cammino dei giovani azzurri.



I ragazzi, guidati magistralmente da Riccardo Capiferri e Guido Cocchi assieme ad un eccellente staff come il Prof Chiolerio e il preparatore dei portieri Gianpiero Steffanini, sono stati premiati per il grandissimo campionato fatto che li ha visti in testa alla classifica fino all'interruzione del Covid. Il giusto finale per una cavalcata strepitosa che li aveva visti estromessi dalla promozione diretta in base alla classifica media punti impartita della Lega (media apparsa irrisoria con 71,400 per i lucchesi del Camaiore e 71,108 per Santini & soci).



A vista di tutti non sembrava giusto nei confronti di un club che aveva avuto due soli stop in tutta la stagione fino alla sospensione del della 22° giornata, avvenuta il 29 febbraio scorso, torneo che aveva ancora ben otto giornate da smarcare. I numeri collezionati dalla Pontremolese nei sei mesi di attività sono invidiabili: 17 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte, con ben 91 reti all'attivo gol, certificando come capocannoniere del campionato Luca Micheli con 37 centri.



Un altro considerevole traguardo per la società del presidente Aprili che con questa vittoria aggiunge un nuovo titolo in bacheca nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi 4 anni e che ha portato al raggiungimento di obiettivi importanti come la Scuola Calcio Elite e il campionato di Eccellenza Toscana dello scorso anno.