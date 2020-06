Juniores Pontremolese, il nuovo mister è De Biasi

Calcio Junior - Dopo i sofferti saluti a mister Riccardo Capiferri, il club lunigianese dà il benvenuto ad una coppia di amici davvero unica: il duo inseparabile Alessandro De Biasi e Luca Balderi, preparatore atletico. Il tecnico di Beverino guiderà la squadra Junuiores provinciale, passata al secondo posto in virtù della la terribile “media punti” impartita dal Comitato Regionale a favore dei lucchesi della Polisportiva Camaiore.



Alessandro inizia ad allenare gli under 16 del Ceparana nel 2012 e l’anno successivo prenderà in mano gli under 17, sempre con al suo fianco il mitico Balderi. Nella stagione 2014/15 il direttore Oreste Petrucci lo porta ad Aulla e gli affida un gruppo non facile, i ragazzi del 2000, impegnati nel Campionato Regionale Toscano; la stagione si conclude con un sesto posto dopo un ottimo cammino nel campionato regionale. Nella stagione successiva, chiamato da Petrucci, passa alla Tarros Sarzanese e qui il duo De Biasi-Balderi, dopo aver disputato un buon Campionato Regionale Ligure con i ragazzi classe 2000, inanella una serie di tornei vinti, tutti in ‘terra toscana’: Torneo Aliboni, Torneo Terre di Lunigiana (a Pontremoli), II° Torneo Città di Avenza in cui si aggiudica la “fase I” contro squadre dilettantistiche e vince anche la “fase II” contro squadre professionistiche, con la vittoria in finale contro la Carrarese, battuta per 2 a 1. Poi, nella stagione 2016/17 gli viene affidata la formazione della Juniores nel campionato Regionale Elite Ligure e l’anno successivo Petrucci gli assegna il non facile gruppo 2002: gli manca purtroppo un briciolo di fortuna perché per due anni di fila conclude sempre il girone regionale al secondo posto, centrando comunque l’obiettivo societario di prendere parte al girone finale. La grande soddisfazione la ottiene nell’ultima stagione alla Tarros quando il 26 maggio 2019 al campo sportivo San Carlo di Voltri vince la prestigiosa competizione ligure ‘Coppa del Presidente’, battendo in finale per 2 a 1 l’Unione Sanremo, una delle squadre più forti della Liguria. Dopo questa importante stagione, i due inseparabili amici vengono chiamati al salto di categoria e prendono in mano l’Intercomunale Beverino, neo promossa nella Prima Categoria ligure e squadra del paese di mister De Biasi. L’avventura parte subito bene, vincendo a settembre il trofeo Colombo, e prosegue bene anche in campionato con un ottimo avvio di stagione, ma poi la squadra si ferma e questo ‘stop’ gli costerà l’esonero a febbraio, quandosi trovava appena sopra la zona rossa l sest'ultimo posto.



E oggi Petrucci decide di puntare ancora su questa coppia di veri amici che sono sempre riusciti ad avere ottimi rapporti con i ragazzi e buoni risultati sul terreno di gioco, sia in terra toscana che in quella ligure.



Di seguito le prime parole del nuovo tecnico della Pontremolese Juniores: “ Sono felice di poter allenare questa blasonata società, Pontremoli senza dubbio è sempre stata una piazza importante, società ricca di ambizioni, con idee chiare e con progetti ben ponderati dallo staff societario. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare".



Mister dopo diversi campionati nello spezzino e provincia ti sei spostato nuovamente in toscana, a questo giro in alta lunigiana, il motivo? "Quando mi è arrivata la chiamata del direttore Petrucci non ho esitato, ho messo da parte alcune richieste che mi erano pervenute in questi mesi, ho scelto senza nessun dubbio il club lunigianese. Con il nuovo direttore accasatosi a Pontremoli ho già avuto modo di allenare in diverse squadre, quali Aullese e Tarros Sarzanese, conosco molto bene la professionalità del direttore specialmente la sua serietà".



Un'eredità importante quella di Capiferri... ”Non ci sono parole per affermare che Riccardo Capiferri è il calcio in tutti i sensi di Pontremoli e della società azzurra, questa componente è per me un ulteriore stimolo per fare bene, onorando il suo ottimo lavoro fatto, cercherò di portare questo gruppo nel gradino che merita questa squadra quello dei regionali”.