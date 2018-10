Juniores Nazionali, Massese torna da Fezzano con un punto

Per i ragazzi del nuovo mister Marcello Conti va a segno Rava

Calcio Junior - Fezzanese: Rossi, Farella, Parziale, Zappelli, Di Martino, Salku, Capasso, Fabiani, Frolla, Saporiti, Campagni (A disp. Bleve, De Biasi, Delvigo, Esposito, Diomande, De Bellis, Xavier, Lopez, Caridi) All. Bonati

Massese: Pinarelli, Catif, Vietina, Nardini, Giorgi, Magazzu, Galloni, Antoniotti, Rava, Mazzei, Manfredi (A disp. Barbieri, Biancardi, Gonzalon, Vernazza, Evani, Bonni, Groppi) All. Conti

Reti: 14' Rava (M), 30' Rolla (F)



LA SPEZIA- Un buon punto per la Massese Juniores Nazionali del neo mister Marcello Conti. Nel difficile Campo Sportivo "Pagliari" i bianconeri sono passati in vantaggio con Rava dopo 14 giri di lancette, ma al 30' l'attaccante locale Rolla ha ristabilito la parità. Equilibrio nella ripresa fino al triplice fischio.



Con questo pareggio la Massese rimane in 9° posizione dopo le prime 4 gare disputate.



Di seguito le parole di mister Conti a fine gara: "Per certi aspetti siamo andati bene, per l'impegno ottimamente, per i concetti c'è da lavorare ma via via ci arriveremo. Dobbiamo continuare a lavorare e ad allenarci, ad avere grande rispetto per gli avversari ma senza timori".