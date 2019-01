Juniores Nazionali, Massese-Seravezza (2-0), Conti: `Un gruppo eccezionale`

Il mister è molto soddisfatto della prestazione dei suoi giovanotti

Calcio Junior - Massese: Barbieri, Groppi, Bonni, Antoniotti, Magazzu', Granai, Biancardi, Galloni (37' st Poggi), Balestri, (47' st Vietina), Rava (40' st Mazzei), Manfredi. A disp. Pinarelli, Evani. All Conti

Seravezza: Pili, Bacci, Giorgini (28' st Latini), Szabo, Rossi, Verduci, Ghilarducci, (11' st Diouf), Nelli, Boemio, Buffa, Sorrentino (15' st Andreoni). A disp. Cozzolino, Liukaz Bonni, Crispi, Giufrida, Vannucci, Nigi. All Ridolfi

Reti: 7' st Balestri, 41' st Bonni



ROMAGNANO- Grande vittoria della Massese di mister Marcello Conti che nella gara di domenica mattina al "Raffi" di Romagnano batte nel derby, con un convincente 2-0, la quarta forza del torneo Seravezza Pozzi. Di Balestri e Bonni i gol, entrambi nella ripresa, che riportano i bianconeri, attualmente quintultimi, a una sola lunghezza dal Ponsacco, sconfitta in casa dalla Fezzanese (1-2).



Di seguito le parole di mister Conti a fine gara: "Devo dire che i ragazzi hanno riscattato l'amara sconfitta di sabato scorso sul campo del Tuttocuoio, nella quale avevamo giocato bene e creato molte occasioni. Questi ragazzi lavorano benissimo e con grande professionalità da inizio stagione, con voglia, con determinazione, senza mai lamentarsi di nulla, per me sono un esempio. In settimana abbiamo lavorato bene e ieri abbiamo vinto una partita per noi importante che è il frutto di tutto quello che stiamo facendo. Ho visto concentrazione fino al 95', in questo siamo migliorati tanto. Abbiamo dimostrato di avere doti importanti sia dal punto di vista tecnico/tattico che mentale. Ora dobbiamo continuare su questa squadra strada, che è quella giusta".