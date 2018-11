Juniores Nazionali, Massese-Sanremese 2-3. Conti: `Leggerezze evitabili`

Non servono i gol di Mazzei e Balestri

Calcio Junior - La Massese 1919 Juniores Nazionali esce sconfitta dalla partita casalinga contro la Sanremese Calcio e dopo 11 gare giocate occupa la nona posizione in classifica con 11 punti. Partita da dimenticare per i ragazzi di mister Marcello Conti che hanno pagato a caro prezzo delle disattenzioni, tutte nel primo tempo terminato 3-0 a favore degli ospiti. Nella ripresa tentativo di rimonta grazie alle reti di Mazzei e Balestri che però non sono bastate.



Di seguito il commento di mister Conti:



Mister, partita sottotono? "Diciamo che eravamo partiti bene, avevamo fatto delle buone azioni nel primo tempo, poi siamo ricaduti nelle ingenuità prendendo dei gol che dovevamo e potevamo evitare. Nel secondo tempo c'è stata voglia di recuperare il 3-0 subito, non per merito degli avversari ma per nostre leggerezze: i ragazzi hanno reagito con grande carattere, giocando aggressivamente e creando molte situazioni, due delle quali andate a buon fine. Quindi non direi sottotono ma colpevoli di poca attenzione e concentrazione nel districarsi meglio in certe situazioni. So e sapevo che dobbiamo migliorare in tanti aspetti, ma non dobbiamo più fare certi errori individuali che compromettono il lavoro settimanale che svolgiamo con grande professionalità e sacrificio".