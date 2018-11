Juniores Nazionali, la Massese torna da Ponsacco con un punto

Vanno sotto a 2 minuti dal termine ma poi grande reazione e pareggio con Mazzei. Mister Conti: "Lavorare, lavorare e lavorare"

Calcio Junior - Ponsacco: Bertolozzi, Belcari, Calabrese, Fiore, Macchi, La Prova, Accardo, Zichella, Gemignani, Altamura, Giuntini (Betti, Toscano, Poggianti, Somfah, Belli, Fusctini, Fontanelli, Ayman) All. Minichelli

Massese: Pinarelli, Poggi, Nardini, Antonietti, Magazzu', Giorgi, Rava, Bonni, Mazzei, Gazalon, Mandredi (Ceccarelli, Vernazza, Evani, Latifa, Surace, Groppi, Galloni, Vietina) All. Conti.

Reti: 88' Gemignani, 92' Mazzei



PONSACCO: Dopo il brutto scivolone casalingo della scorsa settimana (0-6 contro il Real Forte Querceta), i bianconeri di mister Marcello Conti (foto) trovano un pareggio sul campo del Ponsacco e rimangono con 11 punti a centro classifica. Massese messa molto bene in campo che sicuramente avrebbe meritato i 3 punti soprattutto nel secondo tempo. Molte situazioni per passare in vantaggio, con una traversa colpita e 3 occasioni nitide. Poi un'ingenuità nei minuti finali è costata il gol dei locali al minuto 88' con Gemignani. I bianconeri però non ci stanno e con una grande reazione di orgoglio trovano il pari al minuto 92': punizione a metà campo sulla destra messa in mezzo, Mazzei stoppa, protegge palla e insacca di destro.



Di seguito le parole di mister Conti: "Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione importante che hanno fatto, si sono riscattati della partita di sabato scorso. Abbiamo avuto molte occasioni e meritavamo di più, ma sono contento perchè abbiamo giocato bene. Purtoppo facciamo ancora delle ingenuità, ieri ero molto arrabbiato perché si meritavano la vittoria e in partite così, quando si è padroni del campo, bisogna vincere. Per questo bisogna lavorare, lavorare e lavorare, però piano piano vedo che i ragazzi stanno sempre più assimilando gli aspetti e i concetti di gioco che sto proponendo".