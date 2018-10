Juniores Nazionali, impresa della Massese a Lavagna

Vanno sotto due volte ma alla fine ribaltano il risultato grazie alla tripletta di Mazzei.

Calcio Junior - Lavagnese-Massese 2-3

LAVAGNESE-: Avanzi, Oddenino, Ventrigli, Setdiray, Mbaye, Dilisi, Costa, Ratti, Rezzano, Binay, Capalbo (a disp. Ciccarello, Scaglione, Di somma, De Martini, Casazza, Barzacchi, Napoli, Mancini)

MASSESE-: Pinarelli, Poggi, Nardini, Antoniotti, Vernazza, Giorgi, Galloni, Bonni, Rava, Mazzei, Gonzalon (a disp. Barbieri, Latif, Manfredi, Evani, Bonati, Lezza)





LAVAGNA- I ragazzi di mister Marcello Conti tornano da Lavagna con 3 punti e tante certezze. Il tecnico alle prese con molte assenze nel reparto difensivo, con il solo difensore di ruolo Giorgi, arretra i due centrocampisti Poggi e Nardini che svolgono l'inedito ruolo in maniera impeccabile.



Dopo un minuto la Massese è subito sotto a causa di un rigore su fallo in area di Poggi. Partita giocata bene dalle due squadre, con azioni che si sviluppano da entrambe le parti. Al 30' Mazzei sbaglia dagli undici metri, ma è pronto sulla respinta e riporta in equilibrio il risultato, ma è ancora la Lavagnese che passa al 40' con un gol siglato in dubbia posizione di fuorigioco.



Nella ripresa qualche cambio nelle fila della Massese che non demorde e continua a sviluppare un bel gioco, cercando di tenere palla a terra. Al 25' Mazzei sfutta un indecisione del portiere e mette il rete la palla del 2 a 2. I bianconeri continuano ad attaccere e al 35' un bell'anticipo di Nardini fa partire il contropiede che regala a Mazzei la tripletta personale. Negli ultimi minuti la Lavagnese prova con tutte le sue forze a trovare il pareggio ma la "Conti band" resiste e sfiora il 4-2 con un bellissimo pallonetto dalla distanza, ancora dello scatenato Mazzei.



Tra i migliori in campo neanche a dirlo Mazzei, che si porta a casa il pallone, e Nardini, per la personalità con cui ha interpretato l'inedito ruolo.