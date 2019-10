Juniores Massese, tre punti d´oro

Calcio Junior - Grande prestazione della Juniores Regionale zebrata che torna del difficile campo del Intercomunale Monsummano con tre punti fondamentali. Con questa vittoria la Massese sale a quota 13, in quarta posizione e in piena zona playoff.



Una partita dove i ragazzi di Figaia hanno preso possesso del campo fin dai primi minuti. Dopo un primo tempo senza reti, al 20' della ripresa è arrivato il gol di Mazzei su calcio di rigore. Dopo pochi minuti bianconeri in dieci per doppia ammonizione di Galloni, ma la squadra ha tenuto botta ed è riuscita a tenere il vantaggio fino al triplice fischio.



Massese che si gode questa vittoria e in settimana potrà lavorare in serenità in vista della prossima gara casalinga di sabato prossimo contro la Galcianese.



Foto: U.S. Massese 1919