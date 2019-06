Sancito ieri lo storico accordo tra Atletico Carrara e Academy Torino Fc

Calcio Junior - L'Atletico Carrara pensa in grande e per farlo si affida al supporto tecnico del Torino Football Club. Ieri sera, presso la sala di rappresentanza del Comune di Carrara i dirigenti nerazzurri e quelli dell'Academy granata hanno siglato un accordo sportivo di tre anni che partirà ufficialmente il 1 luglio prossimo con la nuova stagione 2019-20 ma che è già in atto.



Sala gremita e tanti giovani calciatori del sodalizio nerazzurro hanno seguito con grande interesse quallo che si puo' definire l'inizio della svolta in casa Atletico. A fare gli onori di casa il direttore generale dell'Atletico Carrara Riccardo Rinaldi che ha evidenziato come si sia arrivati a questo accordo dopo un lungo percorso conoscitivo fatto di molti viaggi a Torino per conoscere a fondo la realtà del lavoro di calcio giovanile granata ed allo stesso tempo presentarsi e far conoscere una società storica del tessuto sportivo cittadino. Parola poi al responsabile della Torino Academy Teodoro Coppola che ha portato i saluti del presidente Cairo ed ha sottolineato che questo progetto sia estremamente interessante per entrambe le società basti considerare che attualmente sono sessantatre i club di calcio giovanile affiliati al Toro di cui tre all'estero compreso uno in Brasile.



Ospiti della serata il delegato della Figc di Massa Carrara Andrea Antonioli ed il presidente degli Allenatori apuani Roberto Taponecco. Dalle parole di entrambi grande soddisfazione e molto interesse riguardo ad un progetto che puo' garantire a molti piccoli calciatori un possibile salto verso il calcio che conta anche se in primis , come ribadito da Coppola, lo scopo principale è quello di far crescere i ragazzi per farli diventare uomini prima che possibili calciatori di livello. Alla fine della serata un brindisi presso il Cafe' La Borsa di Via Roma a suggellare questo importante accordo sportivo.



______________

Nicola Morosini