- Continua con grande entusiasmo e partecipazione il, manifestazione calcistica giovanile organizzata dalla associazioni sportive, in affiliazione conCon la settimana appena conclusa siamo entrati nel vivo, tanto che per le categorieil tabellone del girone all'italiana è arrivato alla conclusione, e si sanno già gli accoppiamenti e le date delle semifinali.alprima semifinale di andata della categoriatra(che ha chiuso il girone a punteggio pieno) e il, mentre alledentro ilcon l'altra semifinale tra(mattatrice del torneo con 4 vittorie su 4, 13 gol fatti e 1 subito) ePer quanto riguarda ol, manca una partita per definire la classifica, e si giocherà questa sera al, tra, per decretare chi tra le due arriverà ultima e uscirà dal torneo.Si aspettano i risultati dell'ultimo turno invece per il: lunedi serasi deciderà la griglia delle semifinali, al termine degli incontri travsvs. Ancora qualche gara da giocare per ildove ladi mistersta facendo da padrona, ma per le 4 avversarie c'è ancora margine di recupero. Infine è appena iniziato il torneo per la categoriacon la vittoria delsulper 2-1.Ai seguenti link tutti i calendari con risultati e classifiche aggiornate: