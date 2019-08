Il San Vitale cambia passo

Calcio Junior - Per la stagione 2019/2020, il presidente del San Vitale Candia Danilo Lorieri aggiunge una pedina importante al suo scacchiere.



La Giuda del Settore Giovanile sarà infatti stata assegnata a Riccardo Santucci, ragazzo giovane ma con una grande esperienza nel settore: ha iniziato come allenatore nei settori giovanili della provincia e grazie alle sue qualità è stato chiamato e a partecipato ai Camp organizzati dal settore giovanile professionistico della Juventus.



Grazie alle sue conoscenze accumulate sul campo aggiunge qualità ed esperienza alla storica società San Vitale Candia. Il presidente Lorieri precisa che sotto la guida esperta di Santucci, grazie al programma tecnico/tattico/cognitivo e i metodi innovativi di allenamento che verranno introdotti da subito, si potrà notare un miglioramento su tutto, partendo dalla società, allenatori e in fine cosa più importante sulla crescita dei bambini, sotto tutti i punti di vista.

Il presidente chiude dicendo che non sarà l’unica novità di questa stagione e che dopo la riunione organizzativa in programma per venerdì 16 agosto verrà svelato tutto.