Il San Marco Under 19 festeggia la salvezza

I rossoblu anche il prossimo anno saranno l'unica squadra della provincia nel torneo Elite toscano

Calcio Junior - San Marco Avenza -Fucecchio 1-1



SAN MARCO AVENZA: Blandi, Carnaccioli, Conti, Micheloni, Tonelli, Manzo, Donati, Bernuzzi, Andreoni, Da Pozzo, Conca. A disp. Dazzi, Giudice, Petacchi, Bertani, Buffa, Boemio, Mazzolini. All. Ratti.



FUCECCHIO: Bonfiglioli, Mascagni, Polidori, Taddei, mangiantini, Sbenaglia, Zichella, Merciai, Rigigozzo, Gjyly, Fedeli. A disp. Salvadori, Evangelista, Lelli, Provinciali, Del Guerra, Di Biase, Fejzaj. All. Collacchioni.



Arbitro: Cinquini di Viareggio.



Reti: 28' Da Pozzo (rig), 11' st Feizaj.



AVENZA- San Marco Juniores, è qui la festa. Nell'ultimo turno casalingo della stagione gli under 19 rossoblu di Davide Ratti pareggiano per uno ad uno contro il Fucecchio, sono matematicamente salvi ed anche per l'anno prossimo saranno l'unica squadra a difendere i colori di Massa Carrara nel torneo Elite toscano. Un vero e proprio capolavoro da parte di mister Ratti, del suo staff e dei ragazzi che hanno raggiunto un obiettivo impensabile se si considerano le difficoltà durante tutta la stagione. San Marco che si porta in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore di Da Pozzo . In apertura di ripresa il pareggio degli ospiti. A fine gara ancora Da Pozzo dal dischetto ma il tiro è parato dal portiere avversario. Alla fine comunque grande festa negli spogliatoi del Paolo Deste