I Trofeo Juniores Giancarlo Ceccarelli “Geppo”

Calcio Junior - A partire da mercoledì 21 agosto, fino al 3 settembre, presso il sintetico del “Duilio Boni” di Fossone si giocherà il primo torneo riservato alla categoria Juniores, dedicato a “Giancarlo Ceccarelli” detto “Geppo”, per ricordare il padre della presidentessa del club Don Bosco Fossone. Ai nastri di partenza sei squadre, tre toscane e altrettante della limitrofa liguria, divise in due gironi così composti:



Girone A: Atletico Carrara dei Marmi, Don Bosco Fossone (foto) e Canaletto Sepor

Girone B: Carrarese Berretti, Fezzanese e Don Bosco Spezia



La gara inaugurale è tra i locali del neo tecnico Marco Tarantino contro i spezzini del Canaletto di mister Andrea Cervia (inizio è fissato per le ore 20,00); a seguire la Berretti della Carrarese opposta ai nazionali della Fezzanese di mister Piergiorgio Bonati. La seconda giornata, in programma sabato 24, vede in campo (inizio ore 20,00) i liguri del Don Bosco Spezia nel derby contro i verdi di Fezzano; a seguire l’Atletico Carrara se la vedrà con il Canaletto Sepor. Martedi 27, terza e ultima giornata delle qualificazioni, alle 20.00 il derby tutto carrarino tra l’Atletico e il Don Bosco Fossone con Carrarese-Edon Bosco Spezia a chiudere la serata.



Sabato 30 dalle 20.00 sono fissate le due semifinali, mentre la finalissima del “Geppo” è prevista per martedì 3 settembre. Durante tutta la durata del torneo funzionerà il servizio ristoro, adiacente al campo sportivo bar e pizzeria, per info Stefano 33994117738, Marina 3384056013.