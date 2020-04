I bimbi del Città di Massa mandano pizze al Noa

I baby calciatori bianconeri hanno voluto portare un sorriso in queste giornate massacranti nella speranza di tornare presto a vivere momenti di convivialità

Calcio Junior - Un altro bel capitolo di solidarietà nei confronti degli ospedali nel triste periodo del Coronavirus. Protagonisti del nobile gesto i bimbi del Città di Massa che hanno voluto ringraziare tutti i medici, infermieri e personale sanitario offrendo pizze al reparto Covid dell'ospedale Noa. Gli spelndidi bimbi bianconeri hanno voluto portare un sorriso in queste giornate massacranti, nella speranza di tornare presto a vivere momenti di convivialità.



Un importante segnale di unione e voglia di uscire fuori da questo momento che deve essere un ulteriore incentivo per chi, nei limiti delle proprie possibilità, può dare una mano a queste persone splendide.



I bimbi si sono uniti in un unico grido #NOIRESTIAMOACASA.