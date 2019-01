Gli aquilotti 2006 del Turano Calcio spiccano il volo

Mister Giampaolo Landucci : "Un successo che premia l´impegno dei nostri ragazzi "

Calcio Junior -

Dopo la sconfitta subita nella finale di Lido di Camaiore dai padroni di casa al termine del Torneo dell’Epifania , gli Esordienti A cat 2006 del Turano guidati dal mister Giampaolo Landucci conquistano il Torneo di Natale organizzato dall’Academy Massa Montignoso, manifestazione giunta alla quinta edizione riservata alla categoria 2006 che si è svolta dal 20 dicembre al 12 gennaio in piu’ campi sportivi ( Turano,Remola e Tirrenia Ronchi) causa indisponibilita’ dello Stadio di Montignoso per lavori di ristrutturazione .



Otto le società impegnate: oltre ai padroni di casa dell’Academy massa Montignoso hanno partecipato Turano calcio,Atletico Carrara,Tirrenia, Massese ,San Marco Avenza,Tarros Sarzanese e Poggioletto .



Dopo aver vinto le tre partite di qualificazione gli aquilotti turanesi hanno battuto in semifinale per 2-1 i coetanei del Massa Montignoso e solamente dopo i calci di rigore con la Tarros Sarzanese (0-0 i tempi regolamentari ) hanno conquistato il primo posto



“Un successo che premia l´impegno dei nostri ragazzi – sottolinea mister Giampaolo Landucci – ormai costante dall´inizio dell´anno sia durante le sedute di allenamento sia in gara. Confrontarsi in questi due tornei con quindici squadre diverse anche di altre Provincie e ottenere due finali con un successo per noi è importante, serve per crescere e per valutare sia il lavoro svolto da me e dai miei collaboratori”.



In questi giorni il Presidente Gabriele Ciavarella ed il Direttore Generale Fabio Marangon stanno vagliando alcuni progetti importanti con societa’ importanti per il futuro di questo gruppo cat 2006 e non escludono la possibilita’ di iscriversi per la prima volta ad un campionato Giovanissimi a 11 per la prossima stagione sportiva programmando le gare in una struttura con campo omologato a 11 pur mantenendo l ‘allenamento della squadra presso la struttura turanese che allo stato attuale si avvale di un campo a 9 e di un campo a 5 sintetico . Per la piccola realta’ massese sarebbe un altro grande passo importante .



Nella foto i protagonisti : Marchini Edoardo,Della Tommasina Jacopo ,Belle Edoardo,Casolare Luca,Bonfigli Leonardo,Furlotti Alessio ,Landucci Alessio ,Lazri Cristian, Mazzi Francesco , Mosti Gabriele ,Nani Matteo ,Pelliccia Matteo ,Matrizi Andry (2007)