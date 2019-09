Giovanissimi Regionali, San Marco ko

Giornataccia per i rossoblu che nella seconda giornata vengono superati in casa dell'Atletico Lucca

Calcio Junior -

Giornata amara per la San Marco Avenza Giovanissimi Regionali 2005. I rossoblu di mister Luca Laghi tornano infatti a mani vuote dalla trasferta sul terreno dell'Atletico Lucca che si impone col classico 2-0 al termine di un match che ha visto la San marco tentare la via del gol senza pero' riuscire ad avere l ameglio su un avversario davvero molto ben organizzato.

Rossoblu che tenteranno il riscatto nel prossimo appuntamento ovvero il nuovo match esterno di domenica prossima 29 settembre sul terreno del Giovani Via Nova.



I risultati della seconda giornata dei Giovanissimi Regionali 2005.

Atletico Lucca-San Marco Avenza 2-0

Pisa Ovest-Coiano Santa Lucia 2-3

Poggio a Caiano-Capostrada 0-2

Quarrata Olimpia-Monsummano 0-1

Pietà-Mezzana 3-2

Montelupo-Jolly Montemurlo 3-2

Prato Nord-Forte dei Marmi 1-6

Versilia-Giovani Via Nova 2-1



La classifica.

Montelupo 6, Coiano 6, Forte dei Marmi 6, Capostrada 6, Atletico Lucca 6, San Marco 3, Pieta' 3, Versilia 3, Monsummano 3, Giovani Via Nova 1, Monsummano 1, Quarrata 1, Poggio a Caiano 1, Pisa Ovest 0, Mezzana 0, Prato Nord 0.



Il prossimo turno (domenica 29 settembre)

Capostrada-Versilia

Coiano Santa Lucia-Atletico Lucca

Forte dei Marmi-Quarrata

Giovani Via Nova-San Marco Avenza

Monsummano-Pietà 2004

Jolly Montemurlo-Pisa Ovest

Mezzana-Prato Nord

Montelupo-Poggio a Caiano