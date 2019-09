Giovanissimi Regionali, blitz San Marco

Calcio Junior -

Con una splendida tripletta di Davide “Dadà” Pezzica la San Marco Avenza Giovanissimi Regionali 2005 espugna per 3-2 il terreno del Giovani Via Nova e sale a quota sei in classifica. Nel prossimo turno di campionato al Paolo Deste della Covetta (domenica 6 ottobre ore 10.30) i rossoblu di mister Luca Laghi affronteranno il Monsummano.







I risultati della terza giornata del campionato



Forte dei Marmi-Quarrata 1-0 (Paolini)

Capostrada Belvedere-Versilia 3-1 (Garofalo 2, Putzu, Della Bona), Coiano Santa Lucia-Atletico Lucca 1-1 (Carku, Marzi)

Giovani Via Nova – San Marco Avenza 2-3 (Pezzica 3, Cipolla 2)

Monsummano-Pietà 3-1 (Toni 2, Di Bene , Matteucci)

Jolly Montemurlo – Pisa Ovest 1-1 (Vela, De Angelis)

Mezzana-Prato Nord 1-1 (Lacovara, Giandonati)

Montelupo-Poggio a Caiano 1-2 (Agnolucci, Usai, Turci).



La classifica.



Fotte dei Marmi 9, Capostrada Belvedere 9, Coiano Santa Lucia 7, Atletico Lucca 7, San Marco Avenza 6, Montelupo, Monsummano 6, Poggio a Caiano 4, Pietà 3, Versilia 3, Jolly Montemurlo 2, Giovani Via Nova 1, Pisa Ovest 1, Mezzana 1, Prato Nord 1, Quarrata 1.



Il programma della quarta giornata.



Atletico Lucca-Giovani Via Nova

Quarrata Olimpia-Coiano Santa Lucia

Pisa Ovest-Capostrada Belvedere

Poggio a Caiano-Mezzana

Prato Nord-Jolly Montemurlo

San Marco Avenza-Giovani Monsummano

Versilia-Forte dei Marmi



