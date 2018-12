Giovanissimi Regionali 2004 , super Aullese

I neroverdi conquistano la quarta vittoria consecutiva e volano al quarto posto

Calcio Junior - Sul rettangolo di gioco del Quartieri l'Aullese Giovanissimi regionali supera per tre a uno l'Atletico Lucca e vola quarto pèosto con 19 punti all'attivo. Il gol del vantaggio neroverde al 21' con Palagi. Nella ripresa ci spesa Mosti a raddoppiare. Nel finale l'Atletico Lucca prima segna e poi si fa un autogol che mette al sicuro il punteggio per i lunigianesi. Prossimo turno per l'Aullese la gara di domenica 9 sul campo del Forte dei Marmi



Il tabellino del match di domenica scorsa al Quartieri



AULLESE-ATLETICO LUCCA 3-1



AULLESE: Galleri, Biagi, Muracchioli, Ianniello, Salvetti, Tonello (Franchini), Palagi, Simonelli,

Bianchi (Larcombe), Pucci (Pascaneanu), Mosti (Tiberti). All. Perfigli.

ATLETICO LUCCA: Vellutini, Bertilacchi (Paladini) Saquella (Stefani), Tuccori, Battaglia, Faye, Citti, Dal Porto, Ghiglioni, Nigro, Dunga. All. Tempesti.

ARBITRO: Cosentini di Carrara.

RETI: 21’ Palagi, St 17’ Mosti, 25’ Ghiglioni, 26’ aut. Tuccori.