Giovanissimi Provinciali, San Marco a punteggio pieno

I rossoblu 2004 di mister Paolo Corsi in vetta con dodici punti su quattro gare.

Calcio Junior - La San Marco Giovanissimi Provinciali viaggia spedita al vertice del torneo provinciale. I ragazzi dell'annata 2004 allenati da mister Paolo Corsi infatti nell'ultimo fine settimana hanno conquistato la quarta vittoria su quattro gare e con dodici punti guardano le avversarie dall'alto in basso. L'obiettivo stagionale, peraltro ancora molto distante da raggiungere, è senza ombra di dubbio quello di tornare al torneo regionale del prossimo anno da dove a maggio sono retrocessi con l'annata 2003. Nell'ultimo turno i rossoblu hanno superato in trasferta la formazione della Virtus Poggioletto battuta a domicilio per quattro a zero grazie ai gol messi a segno da parte di Tamburini, Sabetta, Mascarino e Lorenzoni.



Prossimo appuntamento per la San Marco il match casalingo in programma domenica 28 ottobre alle ore 9.15 quando al Paolo Deste della Covetta arriverà la formazione del Centro Giovani Calciatori Viareggio attualmente vice capolista del girone.



La situazione di classifica del torneo Under 15 provinciali dopo quattro giornate è la seguente.

San Marco Avenza 12 punti, Centro Giovani Calciatori Viareggio 10, Pontremolese 6, Academy Massa Montignoso 6, Camaiore 6, Massese 6, Sporting Massarosa Academy 6, Juventus Club Viareggio 3, Atletico Carrara 3, Versilia 3, Virtus Poggioletto 0, Ricortola 0, Fossone 0. San Marco Avenza squadra B fuori classifica.