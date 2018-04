Giovanissimi Prof., Carrarese: gli azzurrini “stoppano” la viola

I Bennati's boys fermano la Fiorentina reduce da 23 successi di fila. Bernuzzi e Grasso firmano il blitz

Calcio Junior - Orgoglio in casa Carrarese. Nel weekend della conquista dei Play-off nella categoria U17, arriva anche la bella vittoria dei Giovanissimi Professionisti, in casa della Fiorentina capolista. La squadra di mister Bennati, dopo essere andata sotto, è stata in grado di reagire e ribaltare il risultato con le reti di Bernuzzi e Grasso. I marmiferi, sesti in classifica con quaranta punti, hanno dato il primo dispiacere della stagione ai viola di mister Mazzantini. Infatti il percorso dei fiorentini era stato fino a qui netto, ventitré partite giocate ed altrettante vittorie e conseguente primato a +10 sull'inseguitrice Empoli. Prossimo appuntamento per gli azzurrini, in casa, contro il Prato.