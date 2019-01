Giovanissimi A, si riparte

La categoria 2004 si gode le ultime giornate di pausa natalizia prima di rituffarsi in pieno clima agonistico con il pallone che tornerà a rotolare esattamente nel prossimo fine settimana.

Calcio Junior - Il campionato provinciale Giovanissimi A categoria 2004 si gode le ultime giornate di pausa natalizia prima di rituffarsi in pieno clima agonistico con il pallone che tornerà a rotolare esattamente nel prossimo fine settimana. In testa al raggruppamento la San Marco Avenza di mister Paolo Corsi (foto), grande ex giocatore della Carrarese anni 70/80. I rossoblu avenzini fino a questo punto della stagione hanno conquistato 35 punti lasciando per strada solo quattro punti, con attacco e difesa piu' forte di questa prima parte di stagione. Gli avenzini infatti hanno messo a segno 45 reti e subìte soltanto quattro in dieci partite disputate fino ad ora. Alle spalle della San Marco una piu' che positiva Masssese. I bianconeri attualmente hanno 22 punti e viaggiano in un plotone di inseguitrici composto anche da Sporting Massarosa Academy e Centro Giovani Calciatori Viareggio. Male il Ricortola. I neroverdi sono relegati in fondo alla graduatoria ancora inchiodati a quota zero punti con ben 105 reti subite e solo quattro segnate.



Questa la situazione di classifica ad anno nuovo.

San Marco Avenza 25 punti, Massese 22, Sporting Massarosa Academy 22, Centro Giovani Calciatori Viareggio 22, Pontremolese 19, Academy Massa Montignoso 18, Camaiore 17, Juventus Club Viareggio 12, Fossone 9, Versilia 9, Atletico Carrara 7, Virtus Poggioletto 7, Rocortola 0. San Marco Avenza squadra B : fuori classifica.



Il programma del turno di campionato nel fine settimana dell'Epifania.

Camaiore-Atletico Carrara, Centro Giovani Calciatori Viareggio-Academy Massa Montignoso, Massese-San Marco Avenza squadra B, San Marco Avenza-Pontremolese, Sporting Massarosa Academy-Fossone, Virtus Poggioletto-Juventus Club Viareggio.