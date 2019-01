Giovanili Under Carrarese senza gol

Si chiudono a reti inviolate entrambi i match disputati a Lucca

Calcio Junior - Domenica sono arrivati due pareggi ad occhiali per le selezioni giovanili nazionali della Carrarese sul campo dei pari età della Lucchese.



LUCCHESE-CARRARESE 0-0

(Under 17, cat. 2002)

LUCCHESE:Mazzotta, Del Dotto, Cavani, Del Rosso, Pardini, Cinelli, Bertonelli, Spatola, Maggi, Giuliani, Dal Poggetto. A disp. Cantini, Romiti, Campani, El Bahia, De Iorio, Bertipagani, Pieretti, Puvini, Ciobano. All.Graziani.

CARRARESE: Pinna, Neri, Dell'Amico, Orlandi, Dell'Amico, Davitti, Benassi, Berti, Tonelli, Centonze, Bigini. A disp. Paita, Falanga, Fruzzetti, Cenderello, Bonuccelli, Di Nicola, Smecca, Biasci, Pietrelli. All. Spallanzani.

ARBITRO: Buchignani di Livorno.



La classifica. Pontedera 29, Robur Siena 26, Pistoiese 22, Carrarese 19, Viterbese Castrense 18, Arezzo 17, Lucchese 17, Pisa 13, Rieti 12, Olbia 11, Arzachena 6.

Prossimo turno. (10 febbraio). Arzachena-Lucchese, Carrarese-Rieti, Olbia-Pisa, Pistoiese-Arezzo, Robur Siena-Viterbese Castrense



LUCCHESE-CARRARESE 0-0

(Under 15, cat. 2004)

LUCCHESE: Labozzetta, Bianchi, Bertoncini, Santelli, Pantaleoni, Tomei, Valdrighi, Princiotta, Diouf, Vaselli, Rossi. A disp. Cortopassi, Doroni, Turri, Angioli, Pucci, Buchignani. All. Amaducci.

CARRARESE: Socoloschi, Villa, Bernuzzi, Guidi, Chaabti, Bianchi, Magoni, Scaletti, Baldecchi, Castronovo, Branca (foto). A disp. Gatti, Rodrigues, Tognocchi, Biggi, Grasso. All. Cordoni.

ARBITRO: Comande' di Livorno.



La classifica. Pontedera 31, Pisa 29, Viterbese Castrense 28, Robur Siena 24, Pistoiese 23, Carrarese 16, Arezzo 15, Lucchese 11, Rieti 10, Olbia 8, Arzachena 4.

