Giovanili, Tirrenia rinnova col Parma

Calcio Junior - La Tirrenia 1973 rinnova l'accordo con il Parma Calcio stipulato un anno fa. Con grande entusiasmo l'ASD crociata continua ad investire su settore giovanile e scuola calcio con qualche ritocco all'organigramma societario, soprattutto per la presidenza (cambio della poltrona più importante tra l'ex presidente Andrea Tartarini e il fedelissimo Cesare Nicolini) e molti cambi nello staff tecnico.



La collaborazione con Parma prevede cinque visite di istruttori Parma Calcio 1913 nell’arco dell’anno; stage di due giorni a dicembre per annate 2006/2007/2008/2009; possibilità di eventi Plus per tutte le annate (allenamento con istruttori, pranzo e ingresso allo stadio per partita serie A ); formazione e corsi di perfezionamento per i nostri istruttori; da questa stagione per tutte le annate eventi Pre match: allenamento con istruttori, pranzo, ingresso in campo con squadre nella fase di riscaldamento e poi visione partita di Serie A!

Di seguito organigramma societario e intero staff tecnico di tutte le categorie:



Organigramma:



Presidente: Cesare Nicolini

Vice: Andrea Tartarini

Direttore Sportivo: Simone Buono

Direttore Sportivo: Marco Evani

Sespet: Tiziana Tommasi

Responsabile struttura: Enrico Innocenti

Responsabile Biglietteria: Franco Buono



Staff Tecnico:



2006: Alessio Tarantino

2007: Simone Buono

2008: Leonardo Petrocchi

2009: Matteo Mosti

2010: Davide Ghio

2011: Graziano Bozzoni

2012: Marco Ridolfi

2013/2014: Claudio Tramontana

Motoria: Matteo Mosti

Preparatore Portieri: Claudio Tramontana