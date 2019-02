Giovanili San Marco, le gare del weekend

Juniores in casa col Fucecchio, per gli Allievi A derby alla Fossa.

Calcio Junior -

Un nuovo weekend per quanto riguarda le squadre giovanili della San Marco Avenza.



Questo pomeriggio alle ore 15.30 la Juniores regionali Elite di mister Frediani ospiterà sul terreno del Paolo Deste della Covetta il Fucecchio. Per i rossoblu i punti in palio sono di vitale importanza per cercare di sperare ancora nella salvezza.



Gara esterna per la selezione Allievi A 2002 di Giorgio Figaia che sarà di scena questo pomeriggio (fischio d''inizio ore 17.30) sul terreno della Fossa dei Leoni nel derby n casa dell'Atletico Carrara.



Anche per la formazione Allievi B 2003 di Ivano Gigli un match fuori casa. Rossoblu di scena sul campo lucchese del San Filippo domani mattina con fischio d'inizio fissato per le ore 11.

(CampoSan Filippo, Lucca)



I Giovanissimi A 2004 di Paolo Corsi affronteranno anch'essi in trasferta, questo pomeriggio alle ore 18 la formazione versiliese dello Sporting Massarosa (Campo Vignali, Massarosa).



Infine i Giovanissimi B 2005 saliranno in Lunigiana esattamente al Quartieri ospiti dei pari età dell'Aullese nella gara programmata per oggi pomeriggio con fischio dinizio alle ore 17.