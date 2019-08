Calcio Junior - Mai cosi male. La partecipazione delle squadre di Massa Carrara ai prossimo torneo Alievi e Giovanissimi Regionali si limita a due formazioni entrambe nei Giovanisismi mentre nessuna negli Allievi. Saranno infatti i Giovanissimi Elite dell'Aullese (anche se si tratta di Academy Turano Massa sotto nome lunigianese) ed i Giovanissimi della San Marco Avenza a tenera alta la bandiera della provincia nella prossima stagione sportiva 2019-20





ALLIEVI REG



GIRONE ELITE



1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC. D.

2 ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.

3 BIBBIENA A.C.D.

4 C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL. D.

5 FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.

6 FORCOLI 1921 VALDERA S.S.D. AR.L.

7 FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.

8 LASTRIGIANA A.S.D.

9 MALISETI SEANO A.S.D.

10 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.

11 RINASCITA DOCCIA U.S.D.

12 S. MICHELE C. VIRTUS C.S.D.

13 SESTESE CALCIO SSD. AR.L.

14 SPORTING CECINA 1929 A.C.

15 TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.

16 ZENITH AUDAX S.S.D. AR.L.





GIRONE B



1 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

2 ATLETICO PIOMBINO S.S.D. AR.L.

3 AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.

4 BELLARIA CAPPUCCINI G.S. A.S.D.

5 CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.

6 GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D.

7 GRACCIANO A.S.D.

8 GROSSETO 1912 U.S. S.S.D. AR.L.

9 MONTERIGGIONI A.S.D.

10 NUOVA GROSSETO BARBANELLA A.S.D.P.

11 OLTRERA A.S.D.

12 S.C. COLLINE PISANE A.S.D.

13 SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.

14 SAN MINIATO G.S. A.S.D.

15 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSP

16 VENTURINA CALCIO A.S.D



GIRONE C



1 AFFRICO U.S. A.S.D.

2 AREZZO FOOTBALL ACADEMY U.S.D. SRL

3 ATLETICA CASTELLO A.S.D.

4 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D.

5 BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D.

6 CASELLINA U.S.D.

7 CASTIGLIONESE U.S. A.S.D.

8 FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.

9 ISOLOTTO U.P.D.

10 OLMOPONTE AREZZO G.S.

11 PONTASSIEVE A.S.D.

12 RONDINELLA MARZOCCO A.S.D.

13 S. FIRMINA U.S.D.

14 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D.

15 SINALUNGHESE U.C. A.S.D.

16 SPORTING ARNO U.S. A.S.D.



GIRONE D



1 CAPOSTRADA BELVEDERE SB A.S.D.

2 CASTELNUOVO GARFAGNANA USSCSD

3 CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 A.S.D.

4 COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.

5 FIRENZE OVEST A.S.D. POL.

6 GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.

7 JOLLY MONTEMURLO SSDARL

8 LIDO DI CAMAIORE A.S.D.

9 MARGINE COPERTA S.S.D. AR.L. POL.

10 NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.

11 OLIMPIA U.S.D.

12 PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.

13 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A.S.D.

14 SAN GIULIANO F.C. A.S.D.

15 S. MARIA A.S.D. POL.

16 VIACCIA CALCIO A.S.D.



GIOVANISSIMI REG



GIRONE ELITE



1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.

2 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

3 AULLESE 1919 A.S.D.

4 C.S. SCANDICCI 1908 SRL PL. D.

5 CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 A.S.D.

6 FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.

7 LASTRIGIANA A.S.D.

8 MALISETI SEANO A.S.D.

9 MARGINE COPERTA POL. SSD ARL

10 NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.

11 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D.

12 S. MICHELE C. VIRTUS C.S.D.

13 SESTESE CALCIO SSD. AR.L.

14 SPORTING ARNO A.S.D. U.S

15 TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.

16 ZENITH AUDAX S.S.D. AR.L.



GIRONE B



1 ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D.

2 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.

3 FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL

4 GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D.

5 INVICTASAURO A.S.D.

6 MAZZOLA VALDARBIA A.S.D.

7 MONTESPERTOLI A.S.D.

8 OLTRERA G.S. A.S.D.

9 POGGIBONSESE CALCIO INVICTA A.S.D.

10 PONSACCO 1920 SSD AR.L. F.C.

11 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.

12 S . MARIA POL. A.S.D.

13 SAN MINIATO G.S. A.S.D.

14 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

15 SPORTING CECINA 1929 A.C.

16 VENTURINA CALCIO A.S.D.





GIRONE C



1 AFFRICO U.S. A.S.D.

2 ATLETICA CASTELLO A.S.D.

3 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D

4 BAGNO A RIPOLI A.C.D.

5 BIBBIENA A.C.D.

6 CASENTINO ACADEMY A.S.D.

7 FIRENZE OVEST POL. A.S.D.

8 FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.

9 IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.

10 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.

11 OLMOPONTE AREZZO G.S.

12 PONTASSIEVE A.S.D.

13 RINASCITA DOCCIA U.S.D.

14 RONDINELLA MARZOCCO A.S.D.

15 S. FIRMINA U.S.D.

16 SETTIGNANESE U.S. A.S.D.

17 SINALUNGHESE U.C. A.S.D.



GIRONE D



1 ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.

2 CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC

3 COIANO SANTA LUCIA A.C. A.S.D.

4 FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.

5 GIOVANI GRANATA MONSUMMANO ASD

6 GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.

7 JOLLY MONTEMURLO SSDARL

8 MEZZANA A.S.D. G.S.

9 MONTELUPO U.S.C. A.S.D.

10 OLIMPIA U.S.D.

11 PIETA„ 2004 A.S.D.

12 PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.

13 POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.

14 PRATO NORD POL. A.S.D.

15 SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.

16 VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D.



__________

NM