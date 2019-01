Giovanili Pontremolese, un weekend positivo

Vincono Allievi B e Giovanissimi A e B

Calcio Junior - Un altro ottimo fine settimana per le squadre azzurre e del S.G.P.F., con belle vittorie, un pareggio “stretto” ed una sconfitta inaspettata.



Spreca tantissimo la Juniores a Viareggio e si deve accontentare di un pareggio (2-2, Sangare e Guido Bertolini) che ora rende molto più complicato il tentativo di rimonta sulle prime.



Male gli Allievi “A” a Castelnuovo Garfagnana, con un netta sconfitta (1-3, Pedroni) che davvero è inspiegabile e dolorosa, per le aspettative della vigilia e il valore dell’avversario.



Bella e netta invece la vittoria per gli Allievi “B”, che rifilano una “cinquina” al Don Bosco Mazzola (5-1, 2 Fabbri, Plicanti, Conti e Formentini) dimostrando una bella crescita.



“Bingo” anche per la categoria Giovanissimi, con la formazione “A” che espugna Camaiore (2-1, Piccolo, Vicari) superandolo in classifica mentre i classe 2005 vincono netto (4-1, 2 Gaddari, Tamagna e Novoa) contro il Piazza 55, cominciando benissimo la fase di merito. Da segnalare l’ottimo esordio di Nicola Coduri, classe 2006.



Per quanto riguarda gli Esordienti, buona prova dei classe 2007 a Carrara mentre i 2006 (foto) ottengono un grandissimo risultato, vincendo il difficilissimo triangolare con Turano e Don Bosco Fossone, due delle squadre migliori della provincia.