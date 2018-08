Giovanili Pontremolese, importante accordo di collaborazione con la Tarros Sarzanese

Condivisione dei piani formativi per istruttori e ragazzi e valorizzazione dei ragazzi del territorio

Calcio Junior - Con una nota nella propria fan page Facebook, la società Pontremolese 1919 comunica che, per la stagione 2018/2019, è stato stretto un importante accordo di collaborazione con la Tarros Sarzanese (Scuola Calcio Élite ligure) che consisterà nello scambio e nella condivisione dei piani formativi per istruttori e ragazzi e nella valorizzazione dei ragazzi del territorio.



Un altro importante passo della società azzurra che sta diventando, per quanto riguarda il settore giovanile e la scuola calcio, il fiore all'occhiello della provincia di Massa Carrara.



Di seguito il comunicato:



Le società di Tarros Sarzanese e Gsd Pontremolese 1919, tramite i propri responsabili Oreste Petrucci e Luca Lecchini, hanno il piacere di comunicare che dalla stagione 2018-2019 i rispettivi settori giovanili inizieranno un importante rapporto di collaborazione.



Questo accordo, che si sposa appieno col Progetto Territoriale che coinvolge le società di Filvilla e Palleronese, consisterà nello scambio e nella condivisione dei piani formativi per istruttori e ragazzi, e nella valorizzazione dei ragazzi del territorio.



Per il nostro settore giovanile, unica Scuola Calcio Élite riconosciuta dalla FIGC in Lunigiana, e facente parte del programma nazionale Inter Grassroots Program, questa collaborazione rappresenta un vanto e uno stimolo incredibile, e siamo certi ci permetterà di crescere, sia da un punto di vista didattico che a livello societario.



Per le società del territorio poter collaborare con istituzioni calcistiche come la Tau Calcio, probabilmente la migliore società giovanile in Toscana, e la Tarros Sarzanese, Scuola Calcio Élite e miglior realtà giovanile locale, non può essere che un motivo di orgoglio.