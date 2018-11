Giovanili Pontremolese, il week end azzurro

Si torna in campo con Allievi, Giovanissime ed Esordienti

Calcio Junior - ALLIEVI “A” (Ricortola - S.G.P.F. ): i ragazzi di mister Capiferri cercano conferme dopo la bella prova con il Versilia. Al “Via delle Pinete” sabato ore 18,00. Dirige la gara il sig. Puvia di Carrara.



ALLIEVI “B” (S.G.P.F.- A.Massa Montignoso): gara interna non impossibile per Musetti (foto) ed i suoi baldi giovanotti. Al “Bottero” si gioca domenica alle ore 10,30. Arbitra il sig. Domenichelli di Carrara.



GIOVANISSIMI “B” (S.G.P.F. - Ricortola): gara del riscatto per la coppia Cocchi/Pina. Al “Lunezia - sintetico” sabato alle ore 15,30. Arbitra il sig. Poli di Carrara.



ESORDIENTI: per quanto riguarda le squadre del 2006, un solo impegno contro la Massese (squadra gialla), al “Raffi” di Romagnano, sabato alle ore 16.30, mentre le annate 2007 giocano entrambe contro il Nazzano, sabato ore 16,15 in trasferta (squadra azzurra) e sul sintetico del “Lunezia” domenica alle ore 10,30 (squadra gialla).



GIOVANISSIMI “A” (riposo)



Fonte: GSD Pontremolese 1919 Fan Page Facebook