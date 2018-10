Giovanili Pontremolese, il week end azzurro

Tutti in campo: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Scuola Calcio

Calcio Junior - JUNIORES (Pontremolese – Serricciolo): derby sentito e importante. Calcio d’inizio sabato alle ore 15,30 al “L.Romiti”, arbitra il sig. Bianco di Carrara.



ALLIEVI “A” (S.G.P.F. – Valle del Serchio): i ragazzi di mister Capiferri cercano l’immediato riscatto dopo la sconfitta pesante dello scorso turno. Al “L. Romiti” domenica ore 10,30. Dirige la gara il sig. Serrar di Carrara.



ALLIEVI “B” (San Marco Avenza – S.G.P.F.): impegnativa trasferta per Musetti ed i suoi baldi giovanotti. Al “Paolo D’Este” si gioca sabato alle ore 16,00. Arbitra il sig. Gabelloni di Carrara.



GIOVANISSIMI “A” ( S.G.P.F. – Atletico Carrara): bissare il successo dello scorso turno la “mission” degli azzurrini. Al “Bottero” di Villafranca L., sabato ore 17,00, dirige il sig. Serrar di Carrara.



GIOVANISSIMI “B” (Aullese - S.G.P.F.): derby per la “banda” Cocchi/Pina. Al “Quartieri” sabato alle ore 15,30. Arbitra il sig. Baranga di Carrara.



ESORDIENTI: per quanto riguarda le squadre del 2006, impegni contro il Turano, al “Lunezia” sintetico, domenica alle ore 11,15 e ai Ronchi contro il Tirrenia sabato alle ore 16,00, mentre le annate 2007 giocano a Massa (Meeting place), sabato ore 17,00 contro l’Academy Montignoso e sul sintetico del “Lunezia” domenica alle ore 9,30 contro l’Aullese.



SCUOLA CALCIO: in campo Pulcini 2008 a Nazzano, domenica ore 11,00 mentre i classe 2009 sono di scena sul sintetico del “Lunezia” sabato alle ore 15,30, avversario l’Atletico Carrara. Infine i Primi calci 2010 scendono in campo a Ricortola sabato alle ore 16,45.



Fonte: Pontremolese 1919 fan page Facebook