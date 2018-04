Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i giovani azzurrini

Calcio Junior - Equilibrio di risultati per i giovanotti della Pontremolese che nel primo week end dopo le vacanze di Pasqua vincono e pareggiano in casa ma perdono in trasferta.



Partendo dai più grandi, importante risultato per la Juniores Provinciali (foto) che rovina la festa alla capolista Atletico Carrara: con i gol di Tamagna e Buluggiu gli azzurrini rimandano battuta la prima della classe, facendo aumentare i rimpianti per una stagione che poteva dare certamente più soddisfazioni (Pontremolese – Atletico Carrara 2-1).



Non riescono nello stessa impresa gli Allievi Provinciali che tornano da Forte Dei Marmi con un passivo tennistico: niente da fare per i ragazzi di mister Gnetti al cospetto della capolista che ha dimostrato tutte le sue qualità (Forte dei Marmi – Pontremolese 7-1)



Infine passando ai Giovanissimi Provinciali, un pareggio che accontenta entrambe le squadra nel sentito derby con l'Aullese: pari e patta nel derby del “Bottero” (Pontremolese – Aullese 1-1)