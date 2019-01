Giovanili Pontremolese, il programma del week end

Tornano a giocare le squadre del settore giovanile azzurro

Calcio Junior -



JUNIORES proviciali (Pontremolese-Stiava): sfida alla capolista. Le ultime prestazioni lasciano ben sperare per una gara che potrebbe permettere ai ragazzi di Neri di accorciare almeno sulla seconda piazza. Al “Lunezia - sintetico” sabato alle ore 17,30, dirige Smecca di Carrara.



ALLIEVI “A” (Pontremolese-Pieve San Paolo): le “scorie positive” della bella gara con il San Marco Avenza devono lanciare i ragazzi di Capiferri verso una franca vittoria. Al “Bottero” sabato ore 16,00. Dirige la gara il sig.Cosentini di Carrara.



ALLIEVI “B” (Folgore Segromigno–Pontremolese): prima trasferta della seconda fase per gli azzurrini di Musetti. Sabato ore 15,00, dirige il sig. Bertolucci di Lucca.



ESORDIENTI: seconda giornata del torneo sperimentale per le categorie 2006 e 2007. I primi in campo sabato, dalle ore 15,15, al “Lunezia-sintetico” contro San Marco Avenza ed Atletico Carrara, mentre il 2007 è di scena al Montuschi di Carrara, sempre sabato alle ore 15,00 con Oratorio Nazzano e Palleronese.



Fonte: Pontremolese 1919 fan page