Giovanili Pontremolese, il programma del week end

Riposano i Giovanissimi B

Calcio Junior - ALLIEVI “A” (Camaiore - S.G.P.F.): i ragazzi di mister Capiferri alle prese con un test davvero molto impegnativo. A Camaiore, domenica ore 10,00, ci vorrà davvero una grande prestazione per portare a casa un risultato utile. Dirige la gara il sig. Emmolo di Viareggio.



ALLIEVI “B” (Ricortola – S.G.P.F.): continuare la striscia positiva è l’obiettivo della “truppa” di mister Musetti. Al “Via delle Pinete” si gioca domenica alle ore 10,40. Arbitra il sig. Panighini di Carrara.



GIOVANISSIMI “A” ( Academy Ms Montignoso - S.G.P.F.): partita importante ai fini della bella classifica degli azzurri. Al “Del Freo” di Montignoso, sabato ore 15,00, dirige il sig. Gabelloni di Carrara.



ESORDIENTI : Seconda giornata del torneo under 13 riservato alle scuole calcio “elite”. Domenica ad Altopascio alle ore 16,30 la squadra Esordienti 2006 intende mettere in campo gli ingredienti giusti per non sfigurare nella importante kermesse. In campo anche gli Esordienti 2007 con la squadra azzurra impegnata al “Lunezia – sintetico” sabato alle ore 16,00 contro il Perticata, mentre la squadra gialla affronta il Tirrenia, sempre sabato alle ore 17,45 al “via dei Lecci” ai Ronchi di Massa.



Fonte: fan page facebook Pontremolese 1919