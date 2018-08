Giovanili Pontremolese, gli staff tecnici di tutte le formazioni azzurre

E' il momento di presentare quali saranno tutti gli allenatori e relativi staff

Calcio Junior - E' il momento di presentare quali saranno tutti gli allenatori e relativi staff delle giovanili della Pontremolese 1919, società fiore all'occhiello del calcio lunigianese che negli ultimi anni si sta facendo notare in tutta la Toscana e la Liguria, per la professionalità e per i risultati nella gestione della propria "cantera".



JUNIORES



Dopo aver sfiorato il titolo regionale nella stagione 2016/2017, beffata nell'ultima gara contro il Bozzano, riparte la Juniores col super confermato mister Roberto Neri. Squadra che sta pian piano prendendo forma e che promette di dare battaglia per le prime posizioni della classifica.



ALLIEVI 2002 e 2003



Il ruolo di Direttore Tecnico delle 2 squadre sarà affidato a Piero Giovannoni, la scorsa stagione al Magra Azzurri come direttore tecnico delle squadre agonistiche. Il nuovo mister della squadra Allievi A sarà Riccardo Capiferri e il suo vice il riconfermatissimo "Coach" Luca Ricciotti che sarà anche il responsabile della preparazione atletica degli Allievi B. Il mister degli Allievi B sarà un altro volto molto conosciuto del calcio lunigianese, il "Prof" Samuele Musetti.



GIOVANISSIMI 2004 E 2005



Mister Luca Ferdeghini sarà contemporaneamente il Direttore Tecnico del nuovo Settore Giovanile, nato dall'unione di Pontremolese e Filvilla, e l'Istruttore dei Giovanissimi 2004. Lo Staff Tecnico dei Giovanissimi 2005 sarà composto dai mister Guido Cocchi, Norberto Pina. Il responsabile della preparazione atletica sarà Alessandro Bisciotti.



ESORDIENTI 2006 E 2007



La gestione della categoria Esordienti 2006 sarà affidata al team di lavoro composto dagli istruttori Dario Tacchini, Alessandro Bisciotti e Andrea Filippi. Per quanto riguarda la categoria Esordienti 2007, nata quest'anno dall'unione delle squadre di Pontremolese e Filvilla, sarà guidato dagli istruttori qualificati Massimiliano Fornesi, Nicolò Palagi e Gianluca Plicanti.



PREPARATORI DEI PORTIERI



I portieri di tutte le suddette categorie avranno la fortuna di essere allenato da qualificati allenatori, quali Giampiero Steffanini, Matteo Della Bartolomea, Stefano Marziani e Cristiano Raza. Assieme a loro collaborerà Mattia Zannardi, che si occuperà dei giovani n.1 della Palleronese.



Fonte: pontremolese1919.it