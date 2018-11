Giovanili Pontremolese, bilancio del week end azzurro

Ferma la Juniores e i Giovanissimi A, tutti gli altri scesi in campo

Calcio Junior - Ferma la Juniores e i Giovanissimi A, registriamo la vittoria degli Allievi A a Ricortola (2-1), con rete in extremis di Razzini, classe 2003, per un ulteriore passo avanti in classifica.



Buono anche il pareggio interno degli Allievi B di mister Musetti (3-3 con Academy Ms), con Vicari, classe 2004, grande protagonista dell’incontro.



I Giovanissimi 2005 non hanno problemi ad avere ragione sul Ricortola (10-3), oltre al risultato la bella notizia è quella dell’esordio di Davide Penzotti (2006), che si regala anche l’emozione di una rete.



In grande crescita anche gli Esordienti 2006 che giocano una gran partita a Romagnano contro la Massese.



Solita prova convincenti del 2007 nel doppio confronto con l’Oratorio Nazzano.



Infine motivo di orgoglio anche i miglioramenti di Pulcini e Primi Calci, coinvolti in un percorso tecnico-educativo che si sta dimostrando di alto livello, con istruttori sempre più impegnati a migliorarsi e migliorare i bambini, partecipando a importanti stage di formazione.



Fonte: Fan Page Pontremolese 1919