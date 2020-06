Giovanili, nessuna apuana tra le vincitrici

Calcio Junior - Ecco l'elenco delle squadre giovanili decretate vinctrici dei rispettivi campionati toscani ij attesa delal pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Nessuna squadra di Massa Carrara risulta vincitrice neppure nei tornei Juniores e Giovanissimi di Massa Carrara andati a due squadre versiliesi



JUNIORES REGIONALE Girone Elite: Sestese Calcio

JUNIORES REGIONALE Girone B: Maliseti Seano

JUNIORES REGIONALE Girone C: Pontassieve

JUNIORES REGIONALE Girone D: Urbino Taccola



ALLIEVI REGIONALI ELITE: Sestese Calcio

ALLIEVI REGIONALI Girone B: Monteriggioni

ALLIEVI REGIONALI Girone C: Affrico

ALLIEVI REGIONALE Girone D: Navacchio Zambra



ALLIEVI “B” REGIONALI ELITE: Sestese Calcio



GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE: Tau Calcio Altopascio

GIOVANISSIMI REGIONALI Girone B: Venturina

GIOVANISSIMI REGIONALI Girone C: Affrico

GIOVANISSIMI REGIONALI Girone D: Capostrada Belvedere





JUNIORES PROVINCIALE Arezzo: Castiglionese

JUNIORES PROVINCIALE Firenze Girone A: Valdarno F.C.

JUNIORES PROVINCIALE Firenze Girone B: S.Piero a Sieve e Signa (pari merito)

JUNIORES PROVINCIALE Firenze Girone C: Certaldo

JUNIORES PROVINCIALE Grosseto: InvictaSauro

JUNIORES PROVINCIALE Livorno: Venturina

JUNIORES PROVINCIALE Lucca: Bellaria Cappuccini

JUNIORES PROVINCIALE Massa Carrara: Pol. Camaiore (coefficiente partite/punti)

JUNIORES PROVINCIALE Pisa: Pisaovest

JUNIORES PROVINCIALE Pistoia: Quarrata Olimpia

JUNIORES PROVINCIALE Prato: Fortis Juventus

JUNIORES PROVINCIALE Siena: Nuova Foiano



ALLIEVI PROVINCIALE Arezzo: Atl. Levane

ALLIEVI PROVINCIALE Firenze Girone A: Audax Rufina

ALLIEVI PROVINCIALE Firenze Girone B: Real Cerretese (coefficiente partite/punti)

ALLIEVI PROVINCIALE Grosseto: Paganico

ALLIEVI PROVINCIALE Livorno: Fornacette Casarosa (coefficiente partite/punti)

ALLIEVI PROVINCIALE Lucca: Seravezza Pozzi

ALLIEVI PROVINCIALE Pisa: Aquila S.Anna

ALLIEVI PROVINCIALE Pistoia: Ponte 2000

ALLIEVI PROVINCIALE Prato: S.B. Barberino (coefficiente partite/punti)

ALLIEVI PROVINCIALE Siena: Mazzola Valdarbia



GIOVANISSIMI PROVINCIALI Arezzo: Arezzo F.A. (coefficiente partite/punti)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Firenze Girone A: Audax Rufina

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Firenze Girone B: Limite e Capraia

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Grosseto: Grosseto

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Livorno: Calci 2016

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Lucca: Academy Porcari

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Massa Carrara: Lido di Camaiore

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Pisa: Atl. Cascina

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Pistoia: Montecatini Murialdo

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Prato: Folg. Calenzano

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Siena: Cortona Camucia