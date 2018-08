Giovanili Massese, la società tranquillizza i genitori

Con un comunicato apparso questa mattina: "Non vi è nessun cambio di programma..."

Calcio Junior - Dopo l'improvviso divorzio con la cordata italo/svizzera di ieri pomeriggio, era normale l'apprensione dei genitori riguardo al futuro del settore giovanile e la società dell'amministratore unico Davide Quieti non ha tardato a comunicare qualto segue:



PROSEGUE IL LAVORO DEL SETTORE GIOVANILE





"Riguardo al comunicato stampa uscito ieri, in data 3 agosto 2018, si porta a conoscenza tutte le famiglie degli atleti appartenenti al settore giovanile che non vi è nessun cambio di programma, in quanto come già espresso in precedenza la stagione, e il campionato di Serie D, sono garantiti.



Il comunicato emesso dalla società riguarda esclusivamente la prima squadra che, comunque, quanto prima potrebbe trovare acquirenti.



A partire da Lunedì verranno effettuate tutte le riunioni.