Giovanili Massese in campo nel fine settimana

Ferma la Juniores nazionali, gli Allievi regionali ricevono il Fucecchio

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana per le selezioni giovanili della Massese.

Ferma la Juniores nazionale che riprenderà il torneo i 5 gennaio 2019 col match esterno sul terreno del Tuttocuoio, scendono in campo le altre categorie.



Per quanto riguarda gli Allievi Regionali 2002 le zebrette saranno impegnate in casa a Romagnano domenica 16 alle ore 10.30 contro i pari età del Giovanili Fucecchio. Situazione molto delicata per gli Allievi attualmente al terzultimo posto della graduatoria con soli otto punti al loro attivo.



I Giovanissimi A 2004 saranno invece impegnati in casa contro l'Atletico Carrara. Partita in programma domenica 16 con fischio d'inizio alle ore 9. I bianconeri attualmente occupano il quarto posto a quota 16 punti.



Per quanto concerne i Giovanissimi B 2005 match esterno sul terreno di gioco del Capezzano Pianore (sabato 15 alle ore 15). Massese che in classifica ha 16 punti al quarto posto.